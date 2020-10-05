الصين تعرض مدفعية جديدة ذاتية الحركة... صور

تظهر الصور التي انتشرت بالإنترنت عربة مصفحة مسلحة بمدفعية طويلة السبطانة. يمكن مشاهدة هيكل المدفعية في الصور، المحرك في المقدمة، وبجانبه حجرة التحكم.

من المفترض أن المركبة مصممة على أساس دبابة "تايب 15" الجديدة من فئة الوزن المتوسط​​.

يبلغ أقصى مدى إطلاق هاوتزر 155 ملم، 40 كم على الأقل، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

كما هو متوقع، إلى جانب المدفع ذاتي الحركة، سيتم إنشاء مركبة تحميل للنقل ومعدات أخرى، على سبيل المثال، وحدة مدفعية مضادة للطائرات ونظام صواريخ دفاع جوي.

أيضًا، تم استخدام منصة تايب 15 كأساس لتطوير مركبة قتال المشاة الثقيلةVN17. وهي تزن 30 طنا، ومسلحة بمدفع آلي عيار 30 ملم، وصواريخ من الجيل الثالث مضادة للدبابات ويمكن أن تستوعب 10 عسكريين.