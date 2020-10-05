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    الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2

    بينها "سو 70" الروسية... أقوى 15 "درونز" عسكرية في العالم

    © AFP 2020 / BIROL BEBEK
    رصد عسكري
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    تتميز الطائرات المسيرة "درونز" بأن تكلفة تشغيلها أقل من الطائرات الحربية التقليدية، ويمكنها تنفيذ هجمات ضد أهداف حيوية في مهام انتحارية، أو حتى ضرب العدو والعودة إلى قواعدها، لكنها تتفاوت في قوتها وفقا لعدة معايير.

    وتعتمد قوة الـ"درونز" على عدة معايير أبرزها مدى الطائرة وزمن التحليق المتواصل والتسليح، إضافة إلى تقنيات الرصد والاستطلاع.

    طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
    © AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND
    مجلة تحذر: "درونز" العسكرية قد تصبح أسلحة دمار شامل
    وبينما تمتلك بعض الدرونز القدرة على التحليق على ارتفاعات شاهقة لأكثر من 20 ساعة في الجو، يتم تصميم أخرى للتحليق على ارتفاعات منخفضة للإفلات من رادارات العدو.

    وأصبحت منطقة الشرق الأوسط هي مسرح العمليات الأكبر في العالم للطائرات المسيرة العسكرية، التي تتسابق عدة دول في إنتاجها واستخدامها في صراعات المنطقة.

    وكانت الطائرات المسيرة الأمريكية مثل "إم كيو 1 بي" براديتور، ودرونز "إم كيو 9" ريبر، و"آر كيو 4" غلوبال هوك، من أشهر الـ "درونز" المستخدمة في المنطقة، لكن طائرات أخرى متطورة بدأت تظهر بقوة حول العالم وأبرزها "درونز" أخوتنيك الروسية، و"بيراقدار" التركية و"هيرون تي بي" الإسرائيلية و"سي إتش - 5" الصينية، و"يبهون يونايتد 40" الإماراتية.

    وفرضت الموجة الجديدة لاستخدام الطائرات دون طيار المسلحة، معيارا جديدا على قواعد الصراعات الحالية حول العالم، وخاصة في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكرته مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية.

    وأصبحت الدرونز الحديثة قادرة على الملاحة باستخدام نظام مزدوج يسمح لها باستخدام أنظمة الملاحة المتصلة بالأقمار الصناعية مثل "جي بي إس" و"غلوناس"، كما يمكنها الملاحة بوضع "إيه تي تي آي"، دون الاتصال بالأقمار الصناعية، بحسب ما ذكره موقع "درونزن".

    وتعد دقة أنظمة الملاحة، من أهم مميزات الدرونز، خاصة عندما تكون مخصصة لعمل الخرائط ثلاثية الأبعاد، أو في عمليات البحث والإنقاذ، أو حتى في عمليات التجسس.

    وفيما يلي أقوى 10 طائرات مسيرة "درونز" في العالم، وفقا لمواقع ومجلات أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية أبرزها "أرمي تكنولوجي" و"ميلتري فاكتوري" و"ناشيونال إنترست".

    1- الصياد الضارب "أخوتنيك"

    تعد طائرة "أوخوتنيك" الروسية المسيرة سلاحا مرعبا عندما يدخل الخدمة رسميا في الجيش الروسي لأنها تمتلك قدرات المقاتلات الشبحية إضافة إلى عدم حاجتها إلى طيار وهو ما يعني قدرة أكبر على البقاء في الجو.

    وكان أول ظهور للدرونز الروسية الخارقة التي يطلق عليها أيضا "سو 70"، في مارس/ آذار عام 2019، وقامت بتحليق مشترك مع المقاتلة الشبحية "سو 57" في سبتمبر/ أيلول الماضي.

    ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 1600 متر ويصل وزنها 20 طنا ويمكنها أن تحلق بسرعة تصل إلى 1000 كيلومترا في الساعة، بينما تمتلك مخدع أسلحة داخلي، إضافة إلى كونها مصنعة من مواد قادرة على امتصاص أشعة الرادار لجعلها أكثر قدرة على التخفي (شبحية).

    وتقول صحيفة "جين مين جيباو" الصينية إن درونز "أوخوتنيك" هي طائرة عصر الذكاء الاصطناعي

    2- براديتور سي "أفنجر"

    تصنع الولايات المتحدة الأمريكية تلك الطائرة، وكانت أول رحلة لها عام 2009، وهي طائرة مسيرة، يصل وزنها عند الإقلاع إلى 8.2 طن.

     

    طائرة مسيرة أمريكية
    © AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
    طائرة مسيرة أمريكية

    وتمتلك الطائرة وسائل استشعار متعددة ونقاط تعليق خارجية ومخادع أسلحة داخل جسم الطائرة، بصورة تجعلها قادرة على حمل 3 أطنان من الأسلحة المختلفة، التي تضم صواريخ، وقنابل موجهة.

    ويمكن للطائرة أن تحلق بسرعة تصل إلى 745 كم/ الساعة، ومدة طيران متصل تصل إلى 20 ساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى 17 ألف متر.

    3- هيرون "تي بي"

    تعرف أيضا بـ"أيتان"، وهي طائرة إسرائيلية قتالية، يستخدمها الجيش الإسرائيلي، ويمكنها قدر كبير من الأسلحة وأنظمة الاتصال، ويشمل تسليحها صواريخ "جو - أرض"، وقنابل موجهة.

    ويمكن للطائرة أن تبقى 30 ساعة في الجو، خلال التحليق بسرعة تتجاوز 400 كم/ الساعة.

    طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون
    © AFP 2020 / JONATHAN NACKSTRAND
    طائرة مسيرة إسرائيلية هيرون

    4- إم كيو - 9 "سكاي غاردين"

    من المقرر أن تدخل الخدمة في سلاح الجو الملكي البريطاني هذا العام، ويصل وزن إقلاعها إلى 5.6 طن، ويمكنها حمل 1.8 طن من الصواريخ والقنابل الموجهة.

     

    طائرة التجسس الأمريكية إم كيو 4 سي ترايتون
    © REUTERS / Handout
    طائرة التجسس الأمريكية إم كيو 4 سي ترايتون

    ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاعات تتجاوز 13 ألف متر، بسرعة تصل إلى 388 كم/ الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 40 ساعة.

    5- براديتور بي "إم كيو ريبر"

    يستخدمها الجيش الأمريكي، وسلاح الجو الملكي البريطاني، والقوات الجوية لإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وهي مركبة مسيرة تم تصميمها وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو).

    ويمكن للطائرة أن تبقى في الجو لمدة 27 ساعة متواصلة، وسرعتها تصل إلى 444 كم/ الساعة، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تتجاوز 17 ألف متر، بحسب موقع "جنرال أتومكس" الأمريكي.

    وتصل حمولة الطائرة إلى 1.7 طن من وسائل الرصد العسكري والأسلحة، غالبيتها في نقاط تعليق خارجية، ويشمل تسليح الطائرة صواريخ وأنظمة رادار، وقنابل موجهة.

    6- "سي إتش - 5"

    تم تطويرها بواسطة شركة "كاسك" الصينية، وكان أول ظهور لها عام 2016، وهي تشبه الطائرة المسيرة الأمريكية "إم كيو 9 ريبر".

    ويمكن للطائر القيام بمهام قتالية، إضافة إلى مهام الاستطلاع والعمليات الاستخباراتية، يصل وزن إقلاعها إلى 3.3 طن، وحمولتها من الأسلحة 1.2 طن.

    ويضم تسليح الطائرة صواريخ مضادة للدروع، إضافة إلى أسلحة أخرى، وتصل سرعتها إلى 218 كم/ الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 60 ساعة متصلة.

    7- يبهون يونايتد 40

    تعرف أيضا بـ"سمارت آي - 2"، وهي طائرة مسيرة تصنعها شركة "أدكوم" الإماراتية.

    وتستخدم الجزائر تلك الطائرة تحت اسم "الجزائر - 54"، وهي طائرة متعددة المهام تصل حمولتها إلى 1 طن، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع، إضافة إلى قدرتها على تنفيذ مهام قتالية.

     

    طائرة مسيرة بدون طيار (درون)
    © CC0
    طائرة مسيرة بدون طيار (درون)

    وتصل سرعة الطائرة إلى 218 كم/ الساعة، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 120 ساعة، ويصل وزن إقلاعها إلى 1500 كغ.

    8- إم كيو - 1 سي "غراي إيغل"

    تعد جزءا من خطة الجيش الأمريكي بشأن الطائرات دون طيار، تصممها شركة "جنرال أتوميكس"، لتكون طائرة مسيرة قتالية، إضافة إلى قدرتها على آداء مهام الاستطلاع العسكري والمراقبة.

    وتصل حمولة الطائرة إلى 488 كغ، من الأسلحة المختلفة، التي تشمل صواريخ، وأنظمة اتصال.

    ويصل وزن الطائرة عند الإقلاع إلى 1.6 طن، ويمكنها التحليق على ارتفاعات تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر، وسرعة تتجاوز 300 كم/ الساعة.

    ويمكن للطائرة أن تبقى في الجو لمدة 25 ساعة متصلة، كما تستطيع النسخ المطورة منها البقاء لمدة تصل إلى 40 ساعة.

    9- وينغ لونغ

    تعرف بـ"وينغ لونغ 2"، وهي مركبة مسيرة قتالية، يستخدمها الجيش الصيني، ويوجد منها طراز سابق يحمل اسم "وينغ لونغ 1"، أقل تطورا.

    ويمكن للطائرة تنفيذ مهام الاستطلاع العسكري، وتنفيذ ضربات جوية ضد أهداف معادية، ويمكنها حمل نصف طن من الصواريخ والقنابل الموجهة، على نقاط تعليق خارجية.

    ويمكن للطائرة أن تبقى في الجو لمدة 32 ساعة، وتصل سرعتها القصوى إلى 368 كم/ الساعة، وتستطيع التحليق على ارتفاعات تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر.

    10- إم كيو - 5 بي "هانتر"

    يستخدمها جيش الولايات المتحدة الأمريكية، وتم تطويرها لتكون طائرة مسيرة متعددة المهام، ويمكن للطائرة حمل أكثر من 220 كغ من وسائل الاستطلاع العسكري، والأسلحة، التي تشمل صواريخ وقنابل موجهة.

    ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاعات تصل إلى 6 آلاف متر، بسرعة تتجاوز 220 كم/ الساعة، وتستطيع البقاء في الجو لمدة 21 ساعة متواصلة.

    11- تي إيه آي "أنكا"

    طائرة مسيرة تعمل في الجيش التركي منذ عام 2017، ويمكنها تنفيذ مهام الاستطلاع العسكري والمراقبة، ويمكن للطائرة أن تنفذ مهام قتالية، بما تحمله من أسلحة تشمل قنابل دقيقة التوجيه، وصواريخ موجهة.

    ويصل وزن إقلاع الطائرة إلى 1.6 طن، ويمكنها البقاء في الجو لمدة 24 ساعة، والتحليق على ارتفاعات تصل إلى أكثر من 10 آلاف متر.

     

    مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار
    © AFP 2020 / BIROL BEBEK
    مركز قيادة الطائرات المسيرة التركية بيرقدار

    ورغم وجود اعتقاد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك مرتبة متقدمة في مجال الطائرات المسيرة القتالية، إلا أن روسيا استطاعت تطوير درونز قتالية، بقدرات خارقة، تجعلها من أقوى الدول، التي تتنافس في تصنيع وامتلاك هذا النوع من الأسلحة.

    12- تو - 300 "كورشن"

    طائرة مسيرة تصنعها روسيا، وتحمل اسم "شوك درون"، ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 3 أطنان، بحسب موقع "غلوبال سيكيوريتي" الأمريكي.

    وتتجاوز سرعة الطائرة 950 كم/ الساعة، وتصل حمولتها من الأسلحة إلى 1000 كغ، ويصل مداها إلى 300 كم.

    وتم تصميم الطائرة، لتكون قادرة على القيام بمهام الاستطلاع العسكري، وتدمير الأهداف الأرضية.

    ويمكن للطائرة أن تؤدي مهامها على ارتفاعات تصل إلى 6 آلاف متر، كما يمكنها العمل على ارتفاعات منخفضة تصل إلى 50 مترا فقط.

    13- درونز بيراقدار 

    تعد درونز "بيرقدار" إحدى الطائرات المسيرة، التي تنتجها تركيا لقواتها المسلحة ويتم تصديرها لدول أخرى، ويمكنها البقاء في الجو لنحو 20 ساعة متواصلة.

    ويصل طول درونز "بيرقدار تي بي 2" إلى 6 أمتار ونصف المتر، والمسافة بين طرفي الجناحين 12 مترا، بينما يصل وزنها عند الإقلاع إلى 630 كغ، وتصل سرعتها إلى 70 عقدة (129 كم/ الساعة)، وتتجاوز حمولتها 55 كغ.

    ويصل مدى الطائرة إلى 150 كيلومترا ويمكنها البقاء لمدة 20 ساعة في الجو، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    ولفت الموقع إلى أن "بيرقدار" تنتمي إلى نوع الدرونز التي تحلق على ارتفاعات متوسطة وتقوم بمهام الاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية.

    أنتجت تركيا أول نسخة من الطائرة عام 2007 وقامت بأول رحلة لها عام 2009 وكانت تحمل اسم "بيرقدار إيه"، وبدأ إنتاجها التسلسلي عام 2011.

    14- "شهيد - 129"

    عندما كشفت إيران عن الطائرة "شهيد - 129" عام 2012، قالت بعض التقارير إنها تمتلك بعض التشابه مع الطائرة الأمريكية "إم كيو - 1" بريداتور، وهي طائرة مسيرة ضخمة يمكنها حمل 8 صواريخ.

    وتتميز طائرة "شهيد - 129" الإيرانية بقدرتها على الطيران لمدة 24 ساعة، بحسب مجلة "فوربس" الأمريكية.

    15 - ياسر

    في عام 2013 كشفت إيران عن طائرة مسيرة طراز (ياسر) التي تمثل نسخة إيرانية من الطائرات الأمريكية "سكان إيغل"، التي قالت إنها أسقطتها عام 2012".

    طائرة مسيرة إيرانية
    © AFP 2020 / -
    طائرة مسيرة إيرانية

    ورغم أن طائرة "ياسر" لم تكن مسلحة في ذلك الحين، إلا أنه في عام 2015 تم الإعلان عن تحويلها إلى طائرة مسيرة انتحارية "كاميكاز".

    إنفوجرافيك - الدرونز العسكرية وكيف تعمل
    © Sputnik /
    الدرونز العسكرية وكيف تعمل

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    الكلمات الدلالية:
    إسرائيل, تركيا, روسيا, طائرات مسيرة, درونز
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