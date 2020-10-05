برا وبحرا وجوا… صواريخ روسية تسحق الـ"درونز" أينما كانت

تعد منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "تور إم - 2" واحدة من أخطر المنظومات الدفاعية القصيرة المدى، التي أثبتت فاعلية كبيرة في التصدي للطائرات المسيرة الـ"درونز"، التي أصبحت تمثل التهديد الأول لقوات الدفاع الجوي حول العالم.

وتتميز "تور إم - 2" بقدرتها على إطلاق الصواريخ أثناء الحركة وفي وضع الثبات خلال 10 ثوان من اكتشاف الهدف، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع العدو، بينما أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية ألكسندر ليونوف، في يونيو/ حزيران الماضي، أن روسيا تطور نسخة برمائية من منظومة الدفاع الجوي "تور إم - 2"، مضيفا: "يجري تطوير نسخة على عجلات خاصة تمنحها القدرة على تخطي حواجز المياه عن طريق العوم".

ويقول موقع "ميليتري توداي" الأمريكي إن صواريخ "تور إم 2"، تصنف ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية، القصيرة المدى، التي يمكنها حماية المواقع العسكرية الثابتة والتشكيلات المتحركة، لقدرتها على العمل في الظروف الجوية المختلفة، مشيرا إلى أن أول نسخها دخلت الخدمة في الجيش في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يمكنها الاشتباك مع الأهداف الجوية المتحركة على ارتفاعات منخفضة.

ولأن وسائل الدفاع الجوي البعيدة المدى لا تستطيع التعامل مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة كما لا يمكنها تدمير الأهداف التي تظهر فى مدى قريب جدا، بدأ الاتحاد السوفييتي تطوير منظومة "تور إم - 2" عام 1986 لسد هذه الثغرة، بحسب مجلة "ميليتري ووتش ماغازين" الأمريكية التي أشارت إلى أنها حققت نجاحا كبيرا في التصدى لصواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة.

© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation منظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا

وإضافة إلى عملها مع القوات البرية، فإنه يتم تركيب نسخة خاصة من "تور إم - 2" على متن السفن الحربية وخاصة حاملة الطائرات الأميرال كوزينتسوف، بينما أصبحت النسخ الحديثة قادرة على التعامل مع عدة أهداف جوية في وقت واحد.

ولأن نظام التوجيه يحصل على المعلومات من محطة اكتشاف الأهداف وأجهزة الحاسب الآلي فإن الأمر تطلب تحديث محطة اكتشاف الأهداف وزيادة سرعة عمل أجهزة الكمبيوتر وتطوير أدائها، بحسب ما ذكره فانيل زياتدينوف، المدير العام لمصنع "كوبول" التابع لشركة "ألماز-أنتي" الروسية المنتجة للمنظومة، في تقرير سابق، الذي أوضح أنه تم تعديل مجموعة الهوائي ومنصة إطلاق الصواريخ لكي تتسع لـ16 صاروخا بدلا من 8 صواريخ.

ويقول موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي، إن منظومة الصواريخ "تور"، التي تنتجها شركة "ألماز أنتي" الروسية، لها فاعلية عالية للتعامل مع الأهداف الجوية أثناء المعارك، التي يحاول فيها العدو بتنفيذ عمليات تشويش ضد وسائل الدفاع الجوي.

وتستطيع "تور إم - 2" تدمير أهداف جوية في مدى قريب، تشمل طائرات دون طيار "درونز"، ومروحيات، وصواريخ موجهة، والأسلحة دقيقة التوجيه، التي تطير على ارتفاعات منخفضة ومتوسطة، بينما يقول موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي، إن تلك المنظومة تعمل في 10 دول هي روسيا، وأوكرانيا، وفنزويلا، واليونان، وقبرص، وبيلاروسيا، وأذربيجان، ومصر، وإيران، والصين.

وفيما يلي 12 معلومات ترصد تفاصيل عن أنظمة "تور إم 2" الصاروخية الروسية وطريقة عملها:

1- يمكنها العمل على مدار اليوم في جميع الظروف الجوية، وتستطيع رصد أهدافها حتى في ظروف التشويش الراداري من قوات العدو.

2- تتكون كل منظومة من مركبة قيادة وسيطرة، و4 مركبات قتالية، و2 مركبة لنقل الصواريخ والصيانة.

3- يمكن لكل مركبتين القيام بعملية تأمين منفصلة لموقع عسكري، عند الضرورة.

4- يتكون طاقم المركبة من 3 أفراد، ويمكنه التحول من الوضع العادي إلى الوضع القتالي خلال 3 دقائق فقط.

5- يمكن لكل مركبة أن تشارك معلومات الرادار الخاص بها مع مركبة أخرى، ويمكن لوحدة الرادار التابعة لها معالجة بيانات 48 هدف، والاشتباك مع 10 أهداف في وقت متزامن.

6- يمكنها ضرب أهداف متحركة في مدى 12 كم، على ارتفاعات تتراوح بين 10 أمتار، وألف متر، وذات فاعلية كبيرة في مواجهة الطائرات المسيرة "الدرونز".

7- يمكن لمركبات المنظومة التحرك بسرعة تصل إلى 65 كم/ الساعة، على الطرق الممهدة، وبسرعة تصل إلى 35 كم/ الساعة في المناطق الوعرة، ويصل وزن المركبة المجنزرة إلى 37 طنا.

8- المركبات ذات الإطارات، يصل وزنها إلى 30 طنا، ويمكن إعادة تحميلها بالصواريخ خلال 18 دقيقة، وتصل سرعتها إلى 80 كم/ الساعة، على الطرق الممهدة، و30 كم/ الساعة، في المناطق الوعرة، ويصل مداها الأقصى إلى 500 كيلومتر.

© Sputnik . Vitaly Timkiv منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية

9- تصل كفاءة إصابة الهدف للنسخة "تور إم 2 يو" إلى 80 %، وتقول مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يجب أن يخشى هذه المنظومة.

10- تستطيع تلك المنظومة إطلاق الصواريخ في وضع عمودي، مثل أنظمة "إس 300"، وهو ما يجعلها أكثر مرونة في التعامل مع الأهداف المعادية.

11- بعد إطلاق الصاروخ عاموديا، يعيد توجيه نفسه ذاتيا على بعد 20 مترا من منصة الإطلاق، ليتجه نحو الهدف، وفقا للمسار المحدد.

12- تستطيع الاشتباك مع الهدف خلال 10 ثوان، في وضع الحركة، و8 ثوان، في وضع الثبات.

© Sputnik . Vitaly Timkiv منظومة صواريخ الدفاع الجوي الروسية "تور-2إم دي تي" في ميدان التدريب العسكري رقم 726 بمدينة إيسك الروسية

13- تحمل صواريخ المنظومة رأسا حربيا شديد الانفجار يمكنها من ضرب أهداف متحركة تطير بسرعة 700 كم/ الساعة، على ارتفاع 6 آلاف متر، وفي مدى 12 كم، ويمكنها تنفيذ ذلك من وضع الثبات لمدة لا تتجاوز 5 ثوان.

"تور إم - 2"... صائدة الـ"درونز"

تشير التجارب الميدانية لمنظومة "تور إم 2" أنها تتفوق على الـ"باتريوت" الأمريكية في مواجهة الطائرات المسيرة، خاصة بعدما أثبتت فعاليتها الكبيرة في سوريا، مقارنة بفشل الصواريخ الأمريكية في حماية مواقع سعودية، من هجوم طائرات مسيرة، العام الجاري.

وأظهر هجوم بطائرات دون طيار، في الآونة الأخيرة، على منشآت النفط السعودية، عدم فعالية منظومة الدفاع الجوي الأمريكي ضد هذا النوع من الأسلحة، وفي وقت سابق، قال الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، بأن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "تور إم 2" من شأنها مساعدة المملكة العربية السعودية في حماية منشآتها النفطية من هجمات الطائرات المسيرة.

© AFP 2020 / - طائرة مسيرة إيرانية

وأظهرت منظومة "تور إم 2" للدفاع الجوي، التي تم اختبارها في سوريا، مرارا وتكرارا فعاليتها ضد هجات للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم العسكرية.

ما هي النسخ التي تم إنتاجها من منظومة "تور إم" ودور كل منها؟

وتم إنتاج 7 نسخ من منظومات "تور إم" يتميز كل منها عن الآخر في نوع التسليح الصاروخي، وتصميم المركبة الحاملة للمنظومة، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي، وهي:

1- "تور إم 2": مزود بـ 8 صواريخ "9 إم 331" و"9 إم 332"، مداها 7 كم، وتحلق على ارتفاع 6 كم، ويمكنها حمل 16 صاروخ "9 إم 338" مداها 16 كم، ويمكنها إسقاط أهداف تحلق على ارتفاع 10 كم، وتعمل في ظروف التشويش الراداري الكثيف.

2- "تور إم 2 إي": النسخة الخاصة بالتصدير، ويتم فيها تثبيت المنظومة على مركبة بإطارات.

© Sputnik . Ramil Sitdikov منظومة صواريخ مضادة لأهداف جوية "تور-إم2أو"

3- "تور إم 2 كيه إم": نسخة تصديرية، تستخدم مركبة (6*6) تم تصنيعها في بيلاروسيا.

4- "تور إم 2 كيه إم": نسخة تصديرية، تعمل على مركبة (8*8) أو على متن شاسيه دبابة.

5- "تور إم 2 يو": يمكنها إطلاق الصواريخ في وضع الحركة، وهي تعمل على مجنزرة، وتحمل 12 صاروخ طراز "9 إم 331"، بحسب موقع "ميليتري تكنولوجي".

© Sputnik . Grigory Sysoev "تور إم 2 إية":

6- "تور إم 2 دي تي": يستخدم مركبة متعددة المهام مخصصة للعمل في المناطق الوعرة، وهي معدة للعمل في المناطق القطبية، وتحمل 16 صاروخ طراز "9 إم 338"، مداها 16 كم، وارتفاع 10 كم، وتم الكشف عنه عام 2017.

7- توجد نسخة أخرى لا تتوفر عنها تفاصيل، بحسب موقع "ميليتري توداي"، تعمل على مركبات (8*8)، إضافة إلى النسخة البرمائية التي يتم تطويرها.