برا وبحرا وجوا… صواريخ روسية تسحق الـ"درونز" أينما كانت

وتتميز "تور إم - 2" بقدرتها على إطلاق الصواريخ أثناء الحركة وفي وضع الثبات خلال 10 ثوان من اكتشاف الهدف، وهو ما يمنحها مرونة كبيرة في التعامل مع العدو، بينما أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية ألكسندر ليونوف، في يونيو/ حزيران الماضي، أن روسيا تطور نسخة برمائية من منظومة الدفاع الجوي "تور إم - 2"، مضيفا: "يجري تطوير نسخة على عجلات خاصة تمنحها القدرة على تخطي حواجز المياه عن طريق العوم".

ويقول موقع "ميليتري توداي" الأمريكي إن صواريخ "تور إم 2"، تصنف ضمن منظومات الدفاع الجوي التكتيكية، القصيرة المدى، التي يمكنها حماية المواقع العسكرية الثابتة والتشكيلات المتحركة، لقدرتها على العمل في الظروف الجوية المختلفة، مشيرا إلى أن أول نسخها دخلت الخدمة في الجيش في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يمكنها الاشتباك مع الأهداف الجوية المتحركة على ارتفاعات منخفضة.

ولأن وسائل الدفاع الجوي البعيدة المدى لا تستطيع التعامل مع الأهداف الجوية التي تحلق على ارتفاعات منخفضة كما لا يمكنها تدمير الأهداف التي تظهر فى مدى قريب جدا، بدأ الاتحاد السوفييتي تطوير منظومة "تور إم - 2" عام 1986 لسد هذه الثغرة، بحسب مجلة "ميليتري ووتش ماغازين" الأمريكية التي أشارت إلى أنها حققت نجاحا كبيرا في التصدى لصواريخ "توماهوك" الأمريكية المجنحة.

© Sputnik . Press service of Ministry of Defence of the Russian Federation

منظومة "تور-إم2دي تي" في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا