تكنولوجيا جبارة... روسيا تنتج طائرة عسكرية جديدة... صور

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، أن روسيا ستبدأ بتسليم طائرات "إيل-112 في" إلى قواتها المسلحة في عام 2023.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة ذلك أثناء قيامه بزيارة إلى مصنع الطائرات في مدينة فورونيج.

وينتج هذا المصنع حاليًا طائرات الركاب "إيل-96-300" ويعمل على صنع طائرة الركاب الجديدة "إيل-96-400إم" وطائرة النقل العسكري "إيل-112في".

الحاجة إلى طائرة نقل جديدة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن طرح مناقصة لصنع طائرة نقل عسكري جديدة في عام 2002. وكان مكتب تصميم طائرات "إيليوشين" أحد الذين قدموا عروضهم. وأعلنت وزارة الدفاع في صيف 2003 أنها اختارت الطائرة التي قدمها مكتب تصميم طائرات "إيليوشين"، فبدأ صناع طائرات "إيليوشين" العمل في إنشاء طائرة "إيل-112 في".

ووفق تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا"، فإن الطائرة الجديدة ظهرت أثقل من اللازم. ولهذا أقدم صناعها في نهاية عام 2018 على إنقاص وزنها، وتمكنوا من تخفيض وزنها بمقدار طنّا واحدا.

Предсерийный Ил-112В на ВАСО готовится к возобновлению летных испытаний pic.twitter.com/0uvKjhIBb3 — Россия №1 (@Russia_Number_1) October 6, 2020

​وقد خرجت طائرتان من طراز "إيل-112في" إلى حيز الوجود. وبدأ المصنع في يونيو/ حزيران 2019 العمل في إنشاء طائرتين أخرتين من طراز "إيل-112في".

وستحل طائرات "إيل-112في" محل طائرات "إن- 26" المنتهية مدتها التي يجب سحب 50 في المائة منها من الخدمة قبل عام 2030.