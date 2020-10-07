كيف تقود طائرة تحلق بضعف سرعة الصوت... فيديو

تعد القوة الجوية لأية دولة بمثابة المظلة التي تحمي سماءها من أي اعتداء خارجي، والذراع الطويل الذي يساعدها في فرض سيادتها فوق أراضيها وفي مناطق نفوذها.

أصبحت القوات الجوية عنصرا محوريا في حساب موازين القوة بين الدولة وأعدائها منذ الحرب العالمية الثانية، لكن العقود الثلاثة الأخيرة شهدت توجها عالميا لنوع جديد من الحروب التي يمكن حسمها بصورة شبه كاملة بواسطة القصف الجوي.

تعد المقاتلات والطائرات الهجومية بمثابة رأس الحربة لأي قوة جوية، لأنها تستطيع أن تحلق بسرعات خارقة تتجاوز ضعف سرعة الصوت في بعض الأحيان، وهو ما يمكنها من تنفيذ هجمات مباغتة في وقت قياسي.

ولقيادة تلك الطائرات الخارقة تنتقي الجيوش أمهر طياريها للقيام بتلك المهمة التي تتطلب يقظة دائمة واستعدادا قتاليا لا يتوقف.

What does it take to fly a fighter jet at more than twice the speed of sound?



🗣️| Capt. 'Alexis' 🇫🇷 @Armee_de_lair#WeAreNATO #AvGeek #SecureTheSkies pic.twitter.com/Zevtf1LAuH — NATO (@NATO) October 7, 2020

يظهر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعض التفاصيل الخاصة بقيادة الطائرات المقاتلة التي يجب أن يتمتع قادتها بسرعة البديهة والقدرة على اتخاذ قرارات حاسمة في وقت قياسي في ذات الوقت الذي يجب أن يلتزموا فيه بالهدوء الشديد مهما كانت الضغوط.