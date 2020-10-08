اختبارات "ليوبارد 2أ 7في" المحدثة في ألمانيا... فيديو

أجريت الاختبارات في المركز الفني للقوات المسلحة الألمانية في مدينة ميبين، وفقًا لناشونال إنترست. يتكون طاقم الدبابة من أربعة أشخاص. يقع الميكانيكي في الجزء الأمامي الأيمن من جسم المركبة، والقائد والمدفعي على اليمين في البرج.

وزن الدبابة - 60 طن. لها محرك بقوة تزيد عن ألف ونصف حصان. السرعة على الطريق 68 كيلومترا في الساعة. أقصى مدى للتنقل على أرض وعرة هو 550 كيلومترًا.

وهي مسلحة بمدفع أملس 120 ملم Rheinmetall L / 55. وهي تطلق قذائف خارقة للدروع، ويمكن أيضًا استخدام ذخيرة اليورانيوم المستنفد. هناك أيضًا سلاح إضافي - مدفع رشاش 7.62 ملم. تم تجهيز Leopard 2A7V أيضًا بجهاز تصوير حراري من الجيل الثالث Attica.

وسيتسلم الجيش الألماني العام المقبل أول دبابات حديثة. وبحلول عام 2023، ينبغي تسليم 104 ليوبارد 2A7V إلى الجيش.