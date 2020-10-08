مزايا المدرعة الروسية "بوميرانغ"

حاملة الجنود المدرعة الروسية "بوميرانغ" لديها عدد من المواصفات تميزها عن سابقاتها ونظيراتها الحديثة. سيسمح هذا باستخدام المركبة بشكل أوسع في القوات المسلحة مما كان مخططًا له سابقًا.

استعارت المنصة القتالية ذات العجلات، التي بنيت عليها حاملة الجنود المدرعة، عددًا من التقنيات من ناقلات الجند المدرعة السوفيتية، ولكن لديها أيضًا العديد من الاختلافات التي ضمنت نجاح "بوميرنغ".

السمة الرئيسية هي وجود المحرك في حجرة أمامية. لا يوفر هذا حماية أفضل للأشخاص داخل المدرعة من الرصاص والمقذوفات التي تضرب الجزء الأمامي فحسب، بل يتيح أيضًا لقوة الإنزال الخروج بشكل مريح من خلال فتحة واسعة في الخلف. هذا أكثر أمانًا - في النسخ السابقة، يتطلب من المقاتلين الخروج ببطء وبشكل غير آمن من خلال الفتحات الموجودة في الجزء العلوي والجانبي من المركبة.

على الرغم من الوزن الكبير نسبيًا - ما يقرب من 35 طنًا - احتفظت "بوميرانغ" بالقدرة على الحركة في المياه. من حيث التصميم والقدرات، تشبه حاملة الجنود المدرعة الروسية المركبة البرمائية الجديدة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، وفقًا لما كتبته The National Interest .

من المتوقع أن تصبح "بوميرانغ" مركبة مدرعة متعددة الوظائف في الجيش الروسي: ستكون قادرة على إجراء الاستطلاع وتوفير الدعم الناري للمشاة وحمايتها من الهجمات الجوية. في الإصدار الأساسي، تكون حاملة الجنود المدرعة مسلحة بوحدة قتالية يتم التحكم فيها عن بُعد بمدفع 30 ملم وصواريخ مضادة للدبابات (تم تثبيت نفس البرج على بي إم بي تي-15 الثقيلة). من الممكن أيضًا تثبيت مدفعية أكثر خطورة عيار 57 ملمًا ورشاش.

هناك مقترحات لتثبيت مدفع مضاد للدبابات على بوميرانغ لدعم المشاة بشكل أفضل. في هذا الإصدار، ستشبه المركبة الدبابات الفرنسية ذات العجلات في زمن الحرب الباردة. كما تعتقد المجلة - وإن كان ذلك بمستوى حماية حديث. إن فعالية ناقلة جند مدرعة بمدفع ضد الدبابات الحقيقية أمر مشكوك فيه.