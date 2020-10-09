مناورات بهلوانية لمقاتلة هندية من الجيل الرابع... فيديو

لطالما حلم الجيش الهندي بامتلاك مقاتله من الجيل الرابع. بدأ العمل الأول على هذه الطائرة في عام 1983.

كانت الطائرة تحمل اسم تيجاس (الماس). إنها مصنوعة وفقًا لمخطط "بدون ذيل". الفرنسية ميراج 2000، التي تعمل في سلاح الجو الوطني، لها تصميم مماثل.

استغرق المصممون 18 عامًا قبل أن يقوم النموذج الأولي برحلة تجريبية. ومع ذلك، فقد استغرق الأمر عقدًا آخر للتخلص من جميع العيوب وبدء الإنتاج الضخم، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

على الرغم من أن هذا البرنامج غالبًا ما يتم انتقاده ووصفه بأنه عفا عليه الزمن، إلا أن الطائرات تستمر في دخول القوات وتسعد مشاهدي العروض الجوية المختلفة بقدراتها البهلوانية.

تنتمي المقاتلة إلى فئة خفيفة ويبلغ وزن إقلاعها الأقصى 15500 كغم.

وهي تستخدم المحرك الأمريكي الصنع F-404-GE-IN20 ، والذي تم تثبيته على طائرات معروفة مثل F-117 Nighthawk ،F / A-18 Hornet.

يمكن أن تصل سرعة الطائرة إلى 1920 كم/ ساعة. مدى الطيران 2000 كم. الطاقم - شخص واحد.

الأسلحة هي مدفع غي شي-23 مزدوج السبطانة عيار 23 ملم، وكذلك صواريخ R-73 و R-77 الروسية. يمكن أن تصل الكتلة الإجمالية للحمولة الصافية إلى 4000 كغ.

حاليًا، يتم أيضًا اختبار نسخة من هذه المقاتلة لحاملات الطائرات، والتي قد يستغرق تحسينها إلى حالة الاستعداد للقتال، كما يفترض الخبراء العسكريون، وقتًا طويلاً.