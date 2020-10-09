مقاتلة "سو-27" تخيف طيارين أمريكيين فوق البحر الأسود

وكثف الطيران الحربي الأمريكي نشاطه في سماء البحر الأسود في الفترة الأخيرة حيث تواصل طائرات التجسس الأمريكية جولاتها على مقربة من الحدود الروسية. ولا غرابة، والحالة هذه، أن تتصدى لها المقاتلات الروسية.

وكشف أحد الطيارين الأمريكيين، الملازم دينييل لاودون، للصحفيين أن الخوف ينتابهم عندما يلتقون الروس في سماء البحر الأسود. ويخافون أولاً من "تصرفات غير متوقعة" للطيارين الروس وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، مشيرة إلى أن سرعة تحليق الطائرات الحربية الروسية وقدرتها على تغيير اتجاه التحليق أو الارتفاع في لحظة خاطفة هي التي تُخيف الطيارين الأمريكيين. فمثلا، حلقت مقاتلة "سو-27" الروسية أمام مقدمة طائرة "بوسيدون" الأمريكية فوق البحر الأسود في نهاية أغسطس/آب. وكانت النتيجة أن الطائرة الأمريكية اهتزت وهو ما أثار قلق طاقمها.