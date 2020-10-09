روسيا تبني الغواصات النووية باستخدام تكنولوجيا جديدة

أخبرت الخدمة الصحفية للشركة عن جوهر هذه طريقة لتجميع الغواصات، تجمع الغواصة من وحدات كبيرة جاهزة ومزودة بالمعدات. ستقلل هذه الطريقة من كثافة اليد العاملة ووقت بناء الغواصات النووية، وستقلل ليس فقط فترة العمل، ولكن أيضًا التكاليف. وكل ذلك بفضل نقل كمية هائلة من العمل من الرصيف إلى ورش العمل المتخصصة، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

حاليًا، يتم استخدام طريقة التجميع المعياري في الإنتاج. تم استخدامها للجيل الثالث من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية. يتم تسليم مقاطع الوحدات النهائية ولكن التي لم يتم اختبارها بعد من قسم اللحم إلى المنزلق (حيث يتم إصلاح وبناء السفن)، هناك يتم تشكيل كتل الاختبارات الهيدروليكية. كل هذا يطيل وقت بناء السفينة.