تركيا تنفي استخدام "إس -400" للكشف عن مقاتلات "إف -16" في شرق المتوسط

صرح سفير تركيا لدى الولايات المتحدة، سيردار كيليش، أمس الخميس، أن بلاده لم تستخدم أنظمة الدفاع الجوي "إس-400" التي تم شراؤها من روسيا للكشف عن "إف-16" التابعة للقوات الجوية اليونانية في البحر المتوسط.

ونقلت صحيفة "Yeni Akit" عنه قوله: "لا يمكن الحديث عن أي شيء من هذا القبيل، حتى لو تم اختبار هذه الأسلحة، يتم تنسيق مثل هذا العمل من خلال القنوات العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الذي نحن أعضاء فيه".

وكانت قد سبقت تصريح السفير التركي دعوة من السيناتور الأمريكي جيمس لانكفورد وكريس فان هولين إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لفرض عقوبات على أنقرة بعد تقارير عن استخدام تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية للكشف عن مقاتلات أمريكية من طراز إف-16.

كانت الطائرة عائدة من تمرين Eunomia الذي أجرته فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص في نهاية أغسطس/ أب ردا على العدوان التركي غير المبرر في شرق البحر المتوسط.

طلب أعضاء مجلس الشيوخ من بومبيو فرض عقوبات وفقًا للقانون الأمريكي وتقديم رد بحلول 14 أكتوبر / تشرين الأول عما إذا كانت صواريخ إس -400 قد استخدمت للكشف عن المقاتلات وما إذا كانت تركيا قد دمجت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في نظام البيانات التكتيكي لحلف الناتو.

في 7 أكتوبر، كتبت صحيفة "Yeni Akit" أن تركيا قد تجري قريباً اختبارات لنظام الدفاع الجوي إس-400 على ساحل البحر الأسود. نشرت الصحيفة مقطع فيديو، يظهر أن جزء من نظام الدفاع الجوي إس-400 يمر عبر مدينة سامسون إلى مقاطعة سينوب في شمال البلاد.