"بال" و"باستيون" تدمران سفينة "العدو" الافتراضي في البحر الأسود

دمرت أنظمة الصواريخ الساحلية "بال" و"باستيون" سفينة معادية افتراضية خلال مناورات بالبحر الأسود، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود.

وجاء في البيان أن "أنظمة بال وباستيون، المتمركزة على أراضي شبه جزيرة القرم، قامت بمسيرة إلى منطقة الموقع المحددة، وتدربت على إجراءات على المعدات الهندسية وتمويه الموقع".

وجد طاقم المجمعات الهدف وتم تحديده ومراقبته. في إطار التدريبات، تم وضع خوارزمية الإجراءات لتوجيه ضربات صاروخية ضد سفينة العدو الافتراضية. وأضافت الخدمة الصحفية أن التدريبات على تدمير هدف بحري تم تنفيذها باستخدام عمليات إطلاق صواريخ إلكترونية.