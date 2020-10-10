البحرية المصرية والإسبانية تنفذان مناورات مشتركة في البحر المتوسط.. صور

نفذت القوات البحرية المصرية والإسبانية، اليوم السبت، تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالى المصري بالبحر المتوسط.

ووفقا لبيان الجيش المصري، يأتي ذلك فى إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة".

وشارك في التدريب الفرقاطة المصرية "توشكى" مع الفرقاطة الإسبانية "REINA SOFIA".

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ومنها تمرين دفاع جوى، وأيضا تنفيذ تشكيلات إبحار والتى ظهر من خلالها مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية بالإضافة إلى تنفيذ تمارين مواصلات (منظورة - لاسلكية) وتدريبات طيران بحرى بتبادل أسطح (الهل).

وبحسب البيان، فإن تلك التدريبات تدعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية التي تتمتع بخبرات عميقة فى هذه المجالات، بالإضافة إلى دعم الجهود الخاصة بالإستفادة من القدرات الثنائية فى تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين ودعم جهود الأمن والاستقرار البحرى بالمنطـقـة.