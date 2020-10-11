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    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020

    أقوى 10 بنادق هجومية في العالم

    © Sputnik . Aram Nersesyan © Sputnik . Aram Nersesyan
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    يرجع تاريخ إنتاج أول البنادق الهجومية لحقبة الحرب العالمية الثانية، لكن أخطرها على الإطلاق كان عام 1947 عندما أنتج الاتحاد السوفيتي البندقية الهجومية الأسطورية "إيه كيه - 47".

    بندقية كلاشينكوف أك-74إم
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    كلاشينكوف "إيه كيه 47"... بندقية الـ"100 جيش"
    يقول موقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي إن تصنيف البنادق الهجومية يطلق على الأسلحة التي تستخدم طلقات بأعيرة متوسطة مثل (7.62 مم) أو (5.56 مم) ومخزن ذخيرة يمكن فصله عن البندقية عند نفاذ الطلقات لإعادة تزويده أو استبداله.

    ولفت الموقع إلى أن البنادق الهجومية أصبحت في الوقت الحالي السلاح الأول لجنود المشاة حول العالم وهو أهم المعايير التي يجب توافرها في السلاح ليحمل اسم بندقية هجومية.

    ويضاف إلى ذلك قدرة البندقية على العمل بوضعي إطلاق (آلي) و(نصف آلي)، كما يجب ألا يقل مداها عن 300 متر.

    1- كلاشينكوف (إيه كيه - 47)

    تعد "إيه كيه - 47" أخطر بندقية هجومية في العالم، لأنها تمنح الجنود قوة نيرانية هائلة، وتتميز البندقية بخفة وزنها وهو ما جعلها مكون أساسي في تسليح جيوش أكثر من 100 دولة، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" إن الكلاشينكوف الروسية "إيه كيه 47" تلقب بالبندقية الأسطورية، الأخطر على الإطلاق.

    وتقول المجلة: "إن تلك البندقية لها تاريخ طويل من الإنجازات في ميادين القتال، التي اندلعت خلال العقود الماضية، في غالبية مناطق العالم تقريبا، حتى أصبحت جزء لا يتجزأ من أي معركة حربية في العصر الحديث".

    وأنتج الاتحاد السوفيتي بندقية كلاشنيكوف "إيه كيه - 47" عام 1947، وأصبحت أحد أسرار الدولة حتى عام 1953.

    ويصل مدى طلقة البندقية إلى ألف متر، والسرعة النظرية للإطلاق 650 طلقة في الدقيقة، وطول البندقية في وضعية الطي هو 64.5 سم، وتستخدم طلقات عيار (39*7.62 مم).

    2- "إم - 16" الأمريكية

    تصنف بأنها أفضل بندقية هجومية أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية ويرجع تاريخها إلى خمسينيات القرن الماضي، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

    ويقول الموقع إن البعض يقارن بينها وبين بندقية "إيه كيه - 47" الروسية ويزعم أنها تتميز عنها في المدى والدقة والوزن.

    بنادق إم16
    © CC BY-SA 3.0 / Offspring 18 87
    بنادق "إم16"

    ورغم ذلك فإنه الواقع يقول أنه في الوقت الذي يتجاوز فيه عدد مستخدمي الكلاشينكوف الروسية 100 جيش حول العالم، فإن عدد مستخدمي "إم - 16" نحو 70 جيشا فقط، وفقا للموقع الأمريكي.

    3- كلاشينكوف "إيه كيه - 103"

    ذكر موقع "أرمي ريكوغنيشن" الفرنسي أن النسخة المطورة تحمل اسم "إيه كيه — 103 إم" ويصل وزنها بدون مخزن الذخيرة إلى 4.1 كغم، بينما يتراوح طولها بين 88 سم إلى 94 سم.

    ومن الناحية النظرية يمكن للبندقية أن تطلق 600 طلقة عيار (7.62*39) وتستطيع أن تعمل بطريقة آلية أو نصف آلية.

    وتحمل البندقية قاذف قنابل يتم تثبيته أسفل ماسورة إطلاق النار (السبطانة) التي يصل طولها إلى 415 مم، وتستخدم في إطلاق قذائف عيار 40 مم.

    ووفقا للموقع فإن مخزن الذخيرة مصنوع من مادة بلاستيكية وتصل سعته إلى 30 طلقة.

    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020
    © Sputnik . Aram Nersesyan
    افتتاح مصنع لإنتاج بنادق كلاشنكوف في مدينة يريفان، أرمينيا 7 يوليو 2020

    ويوجد في البندقية نظام تصويب أكثر تطورا من نسختها السابق، لكنه تم إزالة عصا التنظيف التي كان يتم تثبيتها تحت "السبطانة" واستبدالها بقاذف القنابل في النسخة الجديدة.

    4- هكلر آند كوخ (جي - 36)

    بندقية هجومية ألمانية تستخدم طلقات عيار (45 * 5.56 مم) ويرجع تاريخ تصميمها إلى تسعينيات القرن الماضي.

    وأصبحت بندقية الجيش الألماني منذ تلك الفترة، بعدما حلت محل البندقية الأثقل وزنا "جي - 3".

    الجيش الألماني
    YouTube.com
    الجيش الألماني

    وتم تصدير تلك البندقية لنحو 40 دول حول العالم وبتم تزوبد البندقية بمخزن طلقات شفاف سعته 30 طلقة ويمكن تزويدها بقاذف قنابل عيار (40 مم) 

    5- هيكلر آند كوخ (جي - 3)

    هي بندقية ألمانية يرجع تاريخ إنتاجها لخمسينيات القرن الماضي وكان يستخدمها الجيش الألماني إضافة إلى أكثر من 70 دول حول العالم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

    وتستخدم طلقات عيار (51*7.62 مم) وسعة مخزن الذخيرة 20 طلقة ويمكنها استخدام مخزن ذخيرة مزدوج سعتها 50 طلقة، كما يمكن تزويدها بقاذف قنابل (40 مم).

    ويقول الموقع إن تلك البندقية من البنادق القوية التي يمكن مقارنتها ببندقية "إيه كيه - 47" الروسية و"إم - 16" الأمريكية لكن تصميم نسخ أحدث جعلها تتراجع عالميا.

    6- "شتاير أوج" النمساوية

    هي أول بندقية هجومية نمساوية يرجع تاريخ إنتاجها لسبعينيات القرن الماضي.

    وأهم ما يميز تلك البندقية هي قدرتها على إطلاق أنواع مختلفة من الذخائر بأعيرة (5.56 مم) وعيار (9 مم) وعيار (6.8 مم) حسب متطلبات المعركة.

    مسابقة قوات العمليات الخاصة
    © Sputnik . Vitaliy Timkiv
    مسابقة قوات العمليات الخاصة

    ويمكن تجهيزها بقاذف قنابل، لكنها لا تمتلك نظام تحويل بين الإطلاق الآلي والفردي، حيث يمكن تحديد ذلك بواسطة نصف ضغطة على الزناد للفردي، وضغطة كاملة للإطلاق الآلي.

    ويقول موقع "ميليتري توداي" إن نحو 40 دولة حول العالم تستخدم تلك البندقية.

    7- بندقية "جليل" الإسرائيلية

    طورتها إسرائيل في نهاية ستينيات القرن الماضي، وظل الجيش الإسرائيلي يستخدمها حتى تسعينيات القرن الماضي.

    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020
    © AP Photo / Majdi Mohammed
    الضفة الغربية، الجيش الإسرائيلي، مايو 2020

    ويستخدم تلك البندقية نحو 30 دولة حول العالم، وطلقاتها عيار (45*5.56 مم) ومخزن ذخيرتها سعة 35 طلقة ويمكن تزويدها بمخزن طلقات سعة 50 طلقة.

    8- كلاشينكوف "إيه كيه 74"

    في سبعينات القرن الماضي ظهرت نسخة جديدة متطورة من رشاش كلاشنيكوف تعرف اختصارا بـ"إيه كيه - 74"، بحسب مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.

    الرشاش كلاشينكوف
    © Sputnik . Vitaliy Ankov
    الرشاش كلاشينكوف

    وفي مطلع الألفية الثالثة تم إدخال تعديلات وتحسينات على على تلك البندقية "إيه كيه - 74" لتظهر في عام 2015 نسختها الحديثة "إيه كيه - 74 إم".

    9- "سيج أس جي - 550" السويسرية

    بندقية هجومية سويسرية تم إنتاجها في ثمانينيات القرن الماضي وأصبحت بندقية الجيش السويسري بعدها بسنوات.

    تم تصدير البندقية لنحو 20 دولة حول العالم ويتم استخدامها من قبل القوات الخاصة، وتستخدم طلقات عيار (45*5.56 مم)، ويمكن تزويدها بمخزن طلقات 30 طلقة.

    10- هيكلر آند كوخ (إتش كيه - 416)

    بندقية هجومية ألمانية تم إنتاجها في تسعينيات القرن الماضي وكان الهدف تلبية متطلبات وحدات القوات الخاصة الأمريكية "دلتا".

    ويستخدم تلك البندقية نحو 20 دولة حول العالم وخاصة من قبل الوحدات الخاصة وقوات الشرطة.

    البندقية الآلية كلاشنيكوف الأسطورية
    © Sputnik
    البندقية الآلية كلاشنيكوف الأسطورية

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