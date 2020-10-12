الدفاع الروسية تعرض فيديو لمعركة مقاتلات "ميغ-31" في الستراتوسفير

نشرت وزارة الدفاع الروسية على موقع يوتيوب فيديو للمعركة في طبقة الستراتوسفير لأطقم مقاتلات ميغ- 31 التابعة للطيران البحري لأسطول المحيط الهادئ خلال تدريبات في كامتشاتكا.

وجاء في تعليق على الفيديو: "اعترض الطيارون المنتهك الافتراضي للمجال الجوي على ارتفاع نحو 20 ألف متر".

بالإضافة إلى ذلك، فإنه لتعقيد المهمة، قامت الطائرات العسكرية بالبحث عن "الدخيل" دون مساعدة أنظمة الدفاع الجوي الأرضية.

طائرة ميغ-31 هي مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى وأسرع من الصوت لجميع الأحوال الجوية. مصممة لاعتراض الأهداف الجوية وتدميرها على ارتفاعات منخفضة للغاية ومنخفضة ومتوسطة وعالية، في ظروف جوية بسيطة وصعبة، عندما يستخدم العدو التشويش النشط والسلبي على الرادار.