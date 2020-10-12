الدفاع الأرمينية: قوات الدفاع الجوي في قره باغ تدمر "سو-25" أذربيجانية

أعلنت السكرتيرة الصحفية لوزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي في قره باغ دمرت طائرة هجومية أذربيجانية من طراز سو-25.

وكتب ستيبانيان على فيسبوك: "يستخدم سلاح الجو الأذربيجاني طائرات هجومية من طراز سو-25 تحت غطاء الطائرات F-16 التركية على طول خط التماس بالكامل. أسقطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لجيش آرتساخ الدفاعي (الاسم الذاتي لقره باغ) طائرة العدو سو-25 في الاتجاه الشمالي الشرقي".

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان في 27 أيلول/ سبتمبر الماضي، في أعنف جولة من الصراع المستمر منذ 30 عاما ويتبادل الجانبان الاتهامات بتأجيج الصراع.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن، صباح السبت، التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجان بدءا من منتصف ليل 10 أكتوبر/تشرين الأول.