شويغو: القوات قدمت أداء ممتازا في مناورات "القوقاز- 2020"

أعلن وزير الدفاع الروسي، الجنرال سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، أن القوات قدمت أداءً ممتازا خلال مناورات "قوقاز- 2020"، وهو أكبر تدريب في روسيا هذا العام.

وقال، ملخّصًا نتائج المناورات، "لقد أظهرت مجموعة التحالف التي تم إنشاؤها نتائج ممتازة في تنفيذ المهام لحل النزاعات المسلحة المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

بالإضافة إلى روسيا، شاركت في التدريبات العسكرية أرمينيا وبيلاروسيا والصين وميانمار وباكستان. وشارك ما يقرب من 79.5 ألف جندي، وما يصل إلى 250 دبابة، و450 مركبة قتال مشاة وناقلات جنود مدرعة، و200 مدفعية وراجمات صواريخ.

وامتدت التدريبات على مساحة تزيد عن ألف كيلومتر في حقول تدريب مختلفة، وكذلك في البحر الأسود وبحر قزوين.