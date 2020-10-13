قاذفات القنابل "تو-160" و"تو-95إم إس" تحلق فوق مقاطعة ساراتوف الروسية... فيديو

تدربت أطقم الطيران بعيدة المدى على إجراءات في حالات الطوارئ، بما في ذلك تعطل المعدات الافتراضي مع الذهاب في دورة ثانية عند الهبوط، والتزود بالوقود في الجو من الطائرة الناقلة إيل-78، ورحلات على مسافات قصيرة من الطائرات الأخرى، وكذلك إطلاق صواريخ كروز افتراضية.

التزم الطاقم الهندسي والفني بمعايير صيانة الطائرات وتجهيزها للرحلات المتكررة في فترات زمنية محددة. ونشرت قناة "زفيزدا" الروسية لقطات التدريب.