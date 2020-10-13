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    مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020

    فرصة الاختباء من نيرانها غير متاحة...القوات الروسية تستخدم لأول مرة أحدث راجمة صواريخ

    © Sputnik . Aleksei Kudenko
    رصد عسكري
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    شهدت مناورات "القوقاز 2020" أول استخدام لأحدث راجمة صواريخ روسية من العيار الثقيل.

    وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في حديثه عن نتائج المناورات أن القوات الروسية استخدمت لأول مرة منظومة "توس 2" النارية الثقيلة خلال المرحلة الرئيسية من مناورات "القوقاز 2020".

    صواريخ نارية من العيار الثقيل

    ويوجد من بين راجمات الصواريخ التي تصنعها روسيا لقواتها المسلحة ما يسمى براجمة النيران أو قاذف اللهب لأن صواريخها تحتوي على المواد المتفجرة السائلة أو الصلبة التي تتسبب في اشتعال النيران على مساحات كبيرة عندما تنفجر. وتنتج عن الحرائق التي يسببها انفجار الصواريخ موجات ضاربة قوية.
    والاسم الكامل لراجمة النيران التي شهدت مناورات "القوقاز 2020" أول استخدام لها هو "توسوتشكا" وهو أحدث سلاح روسي من هذا النوع. وتوضع "توسوتشكا" على سيارة "أورال" القادرة على اجتياز الأراضي الوعرة. وتتميز "توسوتشكا" بالمدى الطويل لقذائفها الصاروخية.
    وعن أهم مميزاتها قال الخبير أليكسي بودبيريوزكين لـ"سبوتنيك" إن الحريق الذي تسببه راجمة النيران من العيار الثقيل يمتد على مساحة كبيرة ومن المستحيل الاختباء منه. وبينما تصيب 30 إلى 50 في المئة فقط من شظايا القذيفة الشديدة الانفجار الهدف، تكون الإصابة شاملة عندما تنفجر قذيفة المنظومة النارية الثقيلة.

    تعزيز القوات على المحاور الاستراتيجية

    وقال وزير الدفاع، في الإشارة إلى التدريبات التي أجرتها القوات الروسية في فترة ما بين 21 و26 سبتمبر/أيلول، في المنطقة العسكرية الجنوبية وفي البحر الأسود وبحر قزوين وعرفت باسم "مناورات القوقاز 2020"، إنها شهدت تجربة ناجحة للاستخدام القتالي لتشكيلات من نوع جديد وأول استخدام للمنظومة النارية الثقيلة وأول إنزال لـ10 آليات قتالية من الطائرات في آن واحد.
    وشارك فيها 79.5 ألف عسكري ونحو 250 دبابة و450 مركبة قتالية للمشاة وناقلة جنود مدرعة و200 مدفع وراجمة صواريخ.
    وكان وزير الدفاع قد صرح، في وقت سابق، أن الهدف من تزويد القوات بمنظومات "توس 2" النارية تعزيز القدرات القتالية للقوات على المحاور الاستراتيجية. 

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    راجمة صواريخ, سلاح روسيا, مناورات
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