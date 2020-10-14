القوات الجوية الهندية تنشر صورة لـ "مهمة جوية" خطيرة

تحتفل القوات الجوية الهندية في بالذكرى الـ 88 لتأسيسها، الذي كان في أكتوبر/ تشرين الأول عام 1932، حيث أصبحت تمتلك أسرابا من أحدث المقاتلات الحربية في العالم بداية من المقاتلات إلى طائرات النقل العسكري والمروحيات.

ونشرت الصفحة الرسمية للقوات الجوية الهندية على "تويتر" صورة لعملية تزويد طائرات مقاتلة بالوقود في الجو، بواسطة طائرة روسية.

#AFDay2020: IL-78 'Tanker' - The IL-78 is a four-engine air-to-air refuelling tanker and military transport aircraft, capable of carrying out aerial refueling, air drop and air landing of cargo & crew. #KnowTheIAF#IndianAirForce pic.twitter.com/WItTOt8VRv — Indian Air Force (@IAF_MCC) October 14, 2020

وكتبت: "تشارك الطائرة الروسية التابعة للقوات الجوية الهندية في تزويد الطائرات الحربية بالوقود في الجو وهي من طراز إليوشن "إل - 78" ذات الأربعة محركات".

ولفتت إلى أن تلك الطائرة يتم استخدامها في النقل العسكري ويمكنها تنفيذ مهام تزويد الطائرات بالوقود في الجو، التي تعد من أخطر المهام العسكرية للطائرات الحربية.

ويمكن استخدام تلك الطائرة أيضا في نقل العتاد العسكري والجنود إضافة إلى مهامها في تزويد الطائرات بالوقود دون الحاجة للهبوط إلى المطارات حتى تجعل مدى المقاتلات أكبر.