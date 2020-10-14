تسجيل
14:25 GMT14 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    إطلاق صواريخ باليستية سارمات، وزارة الدفاع، روسيا

    نشر الصواريخ المدمرة على الأرض... هكذا يكون رد روسيا على صواريخ أمريكا

    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    رصد عسكري
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103393/03/1033930335_6:0:1903:1067_1200x675_80_0_0_55e74603ccad306c64c269d2e62a635e.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/military/202010141046837548-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7/

    كشف خبير عسكري روسي للصحفيين ماذا سيكون رد روسيا على نشر الصواريخ الأمريكية الجديدة في أوروبا واليابان.

    الصاروخ الأمريكي الجديد

    يُتوقع أن يحصل الجيش الأمريكي بعد عامين على صاروخ جدبد متوسط المدى قادر على مهاجمة أهداف متحركة على البر وفي البحر.

    ووفق "ديفينز نيوز" فإن الصاروخ الجديد يجب أن يظهر في عام 2023. ورأى الخبير العسكري العقيد المتقاعد فيكتور ليتوفكين أن من المستحيل صنع الصاروخ الجديد في غضون ما يزيد قليلا على عامين، معتبرا أن معنى كلام  الجنرال الأمريكي جيمس تورغود الذي أعلن مطلب القيادة العسكرية الأمريكية بضرورة تقديم الصاروخ الجديد في عام 2023 أن الولايات المتحدة بدأت العمل في مشروع إنشاء الصاروخ الجديد في وقت سابق قبل انتهاء الاتفاقية التي تُلزم طرفيها (الولايات المتحدة وروسيا) بالتخلص من الصواريخ المتوسطة المدى المنطلقة من المنصات الأرضية.

    سارمات
    © Photo / screenshot/Zvezda
    "سارمات" و"بروميتي" و"البجعة البيضاء"...أسلحة يحصل عليها الجيش الروسي قريبا

    على أي حال فإن الولايات المتحدة تملك ما يمكن استخدامه لشن العدوان هو صاروخ "توماهوك". وخصص هذا الصاروخ للانطلاق من الغواصة أو سفينة السطح أو الطائرة وفقا للرواية الرسمية، ولكن يمكن إطلاقه من المنصة الأرضية أيضا.

    وكانت الولايات المتحدة قد أعدت عدتها لنشر الصواريخ المتوسطة المدى في أوروبا، وبالأخص في أراضي رومانيا وبولندا. وأجرت الولايات المتحدة في أغسطس/آب 2019 تجربة ناجحة لإطلاق صاروخ متوسط المدى من منصةMk-41. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقتذاك إن مثل هذه المنصات والصواريخ الحربية المنطلقة منها تشكل خطرا على أمن روسيا.

    وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، مارشال بيلينغسلي، في أغسطس/آب 2020 أن الولايات المتحدة تبحث إمكانية نشر الصواريخ المتوسطة المدى في منطقة آسيا – المحيط الهادئ، وعلى الأخص في اليابان.

    الرد المناسب

    ويتوقع الخبير أن تبدأ الصواريخ المتوسطة المدى الأمريكية الجديدة تظهر في اليابان وفي بلدان أوروبية قريبة من روسيا مثل بولندا ورومانيا أو جمهوريات البلطيق (ليتوانيا ولاتفيا واستونيا) منذ عام 2023. وستواجه روسيا، والحالة هذه، خطرا لا بد من درئه.

    وتملك روسيا وسائط الدفاع الجوي القادرة عى اعتراض الصواريخ المهاجمة. إلا أن الصواريخ المتوسطة المدى تشكل خطرا من الصعب التصدي له حين تنطلق من أراضي أوروبا القريبة من روسيا. ولفت الخبير إلى أن صاروخا كهذا يحتاج إلى 8 دقائق للوصول إلى هدف يقع في أراضي روسيا وهو زمن قصير جدا لاكتشافه واعتراضه.

    وهذا لا يعني أن روسيا ستجد نفسها عاجزة أمام الصواريخ الأمريكية الجديدة. وأشار الخبير إلى أن بإمكان روسيا أن تؤمن نفسها ضد الصواريخ المتوسطة المدى الأمريكية من خلال عرض ما تضمه ترسانتها العسكرية من أسلحة متفوقة مثل صاروخ "تسيركون" أو "كينجال" أو "كاليبر"، لاسيما وإن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قال في فبراير/شباط 2020 إن بإمكان روسيا أن تحذو حذو الولايات المتحدة لتصنع نسخة برية تنطلق من الأرض من صاروخ "كاليبر".

    ونوه الخبير إلى أن روسيا سترد إذا وضعت أمريكا صواريخها المتوسط المدى في أراضي أوروبا واليابان. وقد قال الرئيس بوتين في هذا الشأن إن روسيا سترد على ذلك بنشر "رؤوسها المدمرة" على الأرض.

    وأكد الخبير أن روسيا تملك ما يمكن استخدامه "لتحذير الولايات المتحدة على الأرض".

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مزرعة أفوكادو التابعة لشركة لإنتاج الأفوكادو تروبس بالقرب من تاويرا، البرتغال 6 أكتوبر 2020
    الذهب الأخضر... كيف تنمو فاكهة الأفوكادو في البرتغال وما مصير محبوبة الجميع؟
    الغرب، بدلا من محاربة الوباء، يحارب لقاح سبوتنيك V الروسي
    بدلا من محاربة الوباء... الغرب يحارب لقاح "سبوتنيك V" الروسي
    إنفوجرافيك.. كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    كلمات لا تقولها لمرضى السرطان أبدا
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك