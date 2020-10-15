تصوير مقاتلات حربية في الجو بطريقة مدهشة... فيديو

يعد التصوير الجوي من أكثر أنواع التصوير صعوبة لأنه يحتاج لاحترافية كبيرة، لكن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يتعلق بتصوير مقاتلات حربية تحلق بسرعات كبيرة.

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر"، لحظة تصوير مقاتلات حربية بطريقة مدهشة خلال تحليقها ضمن تشكيل جوي.

Blue Angels flying in formation ✈️ pic.twitter.com/eGaswKeOtu — AircraftYTube ✈️ (@AircraftYTube) October 14, 2020

وتظهر في الفيديو 3 من الطائرات الحربية المعروفة بـ "بلو أنجيلز" التابعة لبحرية الولايات المتحدة الأمريكية وهي تحلق في تشكيل يتم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة في الجزء السفلي من طائرة أخرى تتقدم أمامهم.

ويطلق مصطلح "بلو أنجيلز" أو "الملائكة الزرق" على فريق البحرية الأمريكية للطيران الاستعراضي، الذي يرجع تاريخ تأسيسه إلى عام 1946.