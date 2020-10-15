بالفيديو لقطات لـ"البجعات البيضاء" فوق البحر الشمالي

نشرت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، لقطات فيديو لرحلة حاملات الصواريخ من طراز "تو -160" المعروفة بالبجعة البيضاء، فوق البحر الشمالي ضمن خطة مدروسة للطلعات الجوية.

وذكرت قناة "زيفزدا" الروسية أن الرحلة التي قامت بها القاذفات الاستراتيجية الروسية امتدت نحو 12 ساعة بمرافقة المقاتلات الروسية من طراز "ميغ 31".

وأشارت القناة أن الرحلة التي قامت بها القاذفات كانت موضوعة سابقا في جدول الطلعات الجوية للقوات الروسية، ووفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي للقيام برحلات إلى المناطق الدولية المحايدة ومنها القطب الشمالي والمحيط الأطلسي والبحر الأسود والبلطيق والمحيط الهادئ.

وتقوم القاذفات الاستراتيجية الروسية "تو 160" برحلات منتظمة في مختلف الأجواء الدولية.