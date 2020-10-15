"لم تدركها الطائرات"... تركيا تكشف عن تتبعها غواصة يونانية "غير مرئية" في المتوسط... صور وفيديو

تحدثت مصادر أمنية تركية عن رصد تحركات غواصة يونانية "غير مرئية"، في البحر المتوسط، أكدت أثينا سابقا أن السفن والطائرات التركية "لم تدركها".

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، فقد أثبتت القوات البحرية التركية "بطلان المزاعم" التي تحدثت عنها اليونان حول امتلاكها غواصة "غير مرئية".

وأشارت البحرية التركية إلى أنها استطاعت التقاط صورا للغواصة اليونانية، ما يؤكد عدم صحة الادعاءات اليونانية حول قدرة غواصتها.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية، أن "عناصر القوات البحرية نجحت في التقاط صور للغواصة اليونانية، ما أدى إلى دحض رواية أثينا".

ونشرت البحرية التركية مشاهد تقول أنها للغواصة اليونانية أثناء أدائها انشطة في الليل والنهار في مناطق تقع شرقي البحر المتوسط.

وشددت المصادر الأمنية التركية إلى أن ادعاءات أثينا "لا تعكس الحقيقة إطلاقا"، مؤكدة أن قواتها البحرية "ترصد أنشطة الغواصة شرق المتوسط دون انقطاع ".

📹 | The #Turkish Presidency of General Staff has published a video showing the Turkish Navy monitoring #Greece's Type 214 submarines in the #EastMediterranean.



▪️Greece previously had claimed that the Type 214 is "invisible" and "can't be detected".pic.twitter.com/lTa3bva0Dx — EHA News (@eha_news) October 15, 2020

وتحدثت مواقع إخبارية يونانية في وقت سابق عن قيام غواصة تابعة للقوات البحرية اليونانية من طراز "تايب 214" بتنفيذ أنشطة شرق المتوسط "دون أن تدركها السفن والطائرات التركية".

Turkish navy released images of Greece's Type-214 submarines which are spotted during a "covert" mission in Mediterranean sea. Greek side's claim was that those submarines are "invisible" by Turkish navy which is untrue as we see now! :)) pic.twitter.com/45LoADdJIt — Sernur (@SernurY) October 15, 2020

وتشهد منطقة حوض المتوسط توترا كبيرا بين تركيا من جهة، وقبرص واليونان ومصر من جهة أخرى، حول مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط وعمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها السفن التركية.