طيار روسي: "إف-35" لن تكون فعالة ضد روسيا

أعلن طيار روسي أنه لا يرى إمكانية لأن تُظهر مقاتلة "إف-35" الأمريكية فعاليتها في حال استخدامها ضد القوات الروسية.

وكشف تقرير صحفي نُشر على موقع "C4ISRNET" عن خطة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن استخدام طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" تابعة للفيلق 2 مشاة البحرية، ضد روسيا. ويمكن استخدامها إبان ذلك لتصويب أسلحة ذات الدقة العالية. وتم اكتشاف هذه الإمكانية خلال المناورات العسكرية التي تدرب الطياون الأمريكيون فيها على تدمير منشآت العدو المحتمل.

يقول الطيار الروسي المرموق يوري سيتنيك، عضو مجلس منظمة "ضباط روسيا"، في حديثه للصحفيين تعقيبا على هذا الخبر، إن خطة كهذه لا يُكتب لها النجاح لوجود طائرة قادرة على مواجهة مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية في روسيا وهي طائرة "سو-35إس" التي تنتمي إلى الجيل 4++ من المقاتلات، ويمكنها، مع ذلك، أن تمنع مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية من تحقيق المهمة المطروحة عليها وهي فرض سيطرتها على أجواء العدو.

ونوه الطيار الروسي إلى أن الطائرة الروسية القادرة على مقارعة مقاتلة "إف-35" أرخص منها عشر مرات. واستطرد قائلا: "لهذا قررت واشنطن أن تُستخدم (طائرة "إف-35") كطائرة مسيرة لتوجيه أسلحة الدقة العالية إلى أهدافها".

ومهما تفنن الأمريكيون في استخدام مقاتلات "إف-35" فإن ذلك، والكلام ما زال للطيار سيتنيك، لا يُخيفنا. ونردّ على ذلك بهدوء بإبداع أنواع الأسلحة الجديدة.

وأشار إلى أن روسيا تُنفق في هذا المجال أقل مما ينفقه الأمريكيون، ولكن أسلحة روسيا أكثر تطورًا.

وأضاف أن طائرة "إف-35" يمكن إسقاطها بسهولة بأي صاروخ روسي فائق السرعة.