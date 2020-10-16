رصد مقاتلة جديدة "سو-30إس إم" في كازاخستان...فيديو

تم تصوير المقاتلة الجديدة "سو-30إس إم" والتي لم يتم عرضها من قبل، في تقرير تلفزيوني من تدريبات القوات الجوية الكازاخستانية، وكانت الطائرة تحمل الرقم "17 أحمر".

حتى الآن، عُرف عن 12 طائرة من هذا النوع، استلمتها كازاخستان في 2014-2018. حصلت على الأرقام من "01 أحمر" إلى "12 أحمر" وتتمركزون في القاعدة الجوية 604 في تالدي كورغان. وأجريت التدريبات هناك، والتي أصبحت سبب التغطية التلفزيونية.

شوهدت الطائرة الجديدة في نهاية الفيديو 09:36. يشير ظهور مقاتلة بهذا الرقم في سلاح الجو الكازاخستاني إلى أن البلاد قد استلمت أربع طائرات سو-30إس إم أخرى، وقد تم تخصيص أرقام لها من 15 إلى 18. ربما تم التسليم في الصيف أو أوائل خريف عام 2020 ، حسب bmpd.

في المجموع، بموجب عدة عقود، طلبت أستانا 36 مقاتلة من موسكو.