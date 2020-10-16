انفجار إحدى أكبر قنابل الحرب العالمية الثانية تحت الماء...فيديو

وفقًا لبوابة The Drive ، تم تنفيذ أكبر عملية في أوروبا لنزع فتيل قنبلة تحت الماء في بولندا.

اكتشف Tallboy سلاح الجو البريطاني أثناء العمل على تعميق قناة مدينة سفينوأويستي في سبتمبر/أيلول 2019. كان من المفترض أن تغرق هذه القنبلة العملاقة التي تزن أكثر من خمسة أطنان ويبلغ طولها أكثر من ستة أمتار الطراد الألماني Kriegsmarine Lutzow في عام 1945 ، الراسية في قناة بياستوف، التي تربط خليج شتشيتسين مع بحر البلطيق. لكن لسبب ما لم تنفجر القنبلة.

تم التحضير لعملية تحييدها لمدة عام. قرر خبراء البحرية البولندية تأمين مدينة تالبوي بعملية احتراق. تم تعريض القنبلة للحرارة عن بعد لحرق المتفجرات. لكن عملية الاحتراق تحولت إلى تفجير. ارتفع عمود ضخم من الماء في الجو. اجتاحت موجة الصدمة بعد الانفجار القناة، مما أحدث "تأثير الزلزال". ليس من المستغرب، لأن الغرض الرئيسي من هذه القنبلة الزلزالية هو تدمير المخابئ تحت الأرض.

لحسن الحظ، في وقت الانفجار، تم إجلاء 750 ساكنًا في دائرة نصف قطرها 2.5 كيلومتر. لم تقع أي أضرار.