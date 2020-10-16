طائرة عملاقة تابعة لسلاح الجو الروسي تهبط على مدرج مبلل...فيديو

قالت الوزارة إن أطقم أ إن-124 "روسلان" تدربوا على القيام برحلة على طول طريق معين في ظروف جوية صعبة، وهبوط سريع، وتفاعل مع مجموعة التحكم. كان على الطائرة التي تزن 300 طن أن تهبط على مدرج رطب.

روسلان هي أكبر طائرة نقل في روسيا وثاني أكبر طائرة في العالم من حيث القدرة الاستيعابية. باع جناحيها 73 مترا ، أقصى وزن إقلاع 392 طنا. وهي قادرة على استيعاب 400 جندي مظلي مجهزين بالكامل أو 800 جندي عادي.