روسيا... أسطول بحر قزوين يجري تدريبات قرب أذربيجان... فيديو

وقالت: "في 16 تشرين الأول (أكتوبر) ، بدأت مناورات سفن أسطول قزوين في بحر قزوين كجزء من الفحص النهائي لعام 2020. وخلال التمرين، سيقوم أطقم سفن الصواريخ "داغستان" و"تتارستان" بالإضافة إلى سفن الصواريخ الصغيرة "أوغليتش" و"فيليكي أوستيوغ" خلال المناورات بإطلاق المدفعية والصواريخ في البحر على أهداف جوية وبحرية، كجزء من مجموعة، جنبا إلى جنب مع طيران المنطقة العسكرية الجنوبية".

يشار إلى أن المجموعة الضاربة البحرية ستتدرب على نشر قوات الدعم والحماية للدفاع عن أهداف النشاط الاقتصادي البحري، وكذلك تدمير المجموعات المسلحة غير الشرعية الافتراضية في منطقة المنشآت المحمية.

ستجرى التدريبات في الجزء الأوسط من بحر قزوين شمال شبه جزيرة أبشيرون قرب أذربيجان. في المجموع، ستشارك ست سفن وسبع طائرات وأكثر من 400 عسكري في مناورات بحرية. سيتم إجراء تمارين لمراقبة وتقييم مستوى التدريب القتالي والاستعداد الفني والتزويد بالأسلحة والمعدات العسكرية للتشكيلات والوحدات العسكرية لأسطول بحر قزوين.

وجاء في بيان الوزارة أن "الإجراءات التي تم تنفيذها في إطار الفحص النهائي لا تشكل أي تهديد ولا تفرض قيودًا على الأنشطة الاقتصادية لدول بحر قزوين- كازاخستان وتركمانستان وإيران وأذربيجان".