"ليستفا" و"تايفون- إم": لقطات لصد هجوم "المخربين" خلال مناورات لقوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية

في المجموع، شارك في التدريبات أكثر من 3 آلاف جندي ونحو 300 وحدة من المعدات الخاصة.

قامت قوات الصواريخ الاستراتيجية بأداء مجموعة من المهام والمهام التمهيدية، بما في ذلك تلك المتعلقة بأداء مناورات مكثفة على طرق الدوريات القتالية خلال التدريبات في منطقة سفيردلوفسك.

تم التدرب على السير إلى مسافة تصل إلى 100 كيلومتر، وتركيز الوحدات مع تغيير المواقع الميدانية، ومعداتها الهندسية، وتنظيم التمويه والأمن القتالي.

وبحسب السيناريو، قامت مجموعات التخريب بوضع ألغام على طرق حركة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة لقوات الصواريخ الاستراتيجية. كما شاركت وحدات مكافحة التخريب، حسب قناة "زفيزدا" الروسية.

تم استخدام الطائرات المسيرة في مناطق مواقع مجمعات الصواريخ المتنقلة لاستطلاع طرق الدوريات القتالية والكشف عن مجموعات التخريب والاستطلاع الهندسي والكيميائي.

لم يتمكن المخربون، الذين يفوقون عدد وحدات الحماية والدفاع من إفشال تحضير الأطقم لأداء مهمة التدريب القتالي.

في المجموع، شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف جندي من قوات الصواريخ الاستراتيجية ونحو 300 قطعة من المعدات. وشارك في تمرين مركز القيادة نحو 10 عينات من المعدات الخاصة الواعدة، بما في ذلك آلة "ليستفا" لإزالة الألغام عن بعد ومركبة مكافحة التخريب "تايفون-إم".