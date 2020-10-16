روسيا تسلم جمهورية أفريقيا الوسطى 10 مركبات استطلاع

أعلن السفير الروسي في جمهورية أفريقيا الوسطى، فلاديمير تيتورينكو، أن جمهورية إفريقيا الوسطى حصلت من روسيا على 10 مركبات استطلاع ودوريات مصفحة من طراز بي إر دي إم-2، ونقلتها إلى العاصمة طائرة نقل ثقيلة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز "أ إن-124 روسلان".

استقبل الشحنة مسؤولون رفيعو المستوى - رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى ووزير الدفاع ورئيس الأركان وعسكريون آخرون.

ستصل عشر مركبات بي إر دي إم-2 أخرى إلى جمهورية أفريقيا الوسطى في 21 أكتوبر. وأكد الدبلوماسي تيتورينكو أن توريد المعدات العسكرية سيساهم في تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية في جمهورية إفريقيا الوسطى.

يذكر أن روسيا زودت الدولة الأفريقية العام الماضي بدفعتين من الأسلحة مجانًا، بما في ذلك بنادق كلاشينكوف الهجومية وقاذفات القنابل اليدوية وبنادق القنص. تم ذلك بمعرفة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.