تركيا تسلم عربة أرما المدرعة إلى كازاخستان لاختبارها

يجري حاليًا اختبار مركبة Arma المدرعة ذات العجلات الأربع تركية الصنع في كازاخستان، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الكازاخستانية.

في مارس من هذا العام، تم اختبار قدراتها في أحد حقول التدريب في مقاطعة كاراجندا. تغلبت حاملة الجنود المدرعة على العقبات، وأظهرت قدرتها على السير في الثلج بسمك 65 سم.

أيضًا، في أوقات مختلفة من اليوم، تم اختبار الأسلحة الموجودة على متنها. وفقًا للشركة المصنعة، شركة Otokar ،يمكن تثبيت مجموعة متنوعة من الوحدات القتالية على هذه المنصة، بما في ذلك تلك التي تحتوي على مدافع 105 ملم.

بالإضافة إلى مركبات لتوصيل المشاة والدعم الناري، يمكن تصميم مركبات استطلاع والقيادة وسيارة الإسعاف والهندسة وخيارات أخرى.

يصل وزن أرما إلى 24 طنًا. إنها قادرة على استيعاب 12 عسكريًا.

هي تتمتع بحركة جيدة، وعلى الرغم من وزنها الكبير، فقد احتفظت بالقدرة على التغلب على عوائق المياه عن طريق السباحة. وهي محمية من الألغام.

الشركة المصنعة التركية مستعدة لتقديم نسخة واحدة مجانًا للتشغيل في القوات على أساس تجريبي.