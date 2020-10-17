الولايات المتحدة تريد نشر "ذئب البحر" في قاعدة تحت الأرض في النرويج

يمكن لقاعدة الغواصات النرويجية تحت الأرض أولافسفيرن، الواقعة على بعد 350 كيلومترًا من الحدود الروسية، أن تستقبل مرة أخرى غواصات نووية أمريكية. يخطط البنتاغون لنشر غواصات متعددة الأغراض من طراز "سي وولف" هناك.

وأفاد موقع بوبيولار ميكانيكس بأن "استخدام القاعدة سيسمح للغواصة الهجومية الأمريكية بالذهاب بسرعة إلى البحر في حالة الطوارئ".

في الوقت الحالي، فإن قاعدة أولافسفيرن تحت الأرض مملوكة ملكية خاصة؛ قبل عدة سنوات، كانت هناك سفينتا الأبحاث الروسيتان "أكاديميك نيمتشينوف" و"أكاديميك شاتسكي".

بدأ بناء قاعدة بحرية بالقرب من مدينة ترومسو، عند التقاء مضيق رامفيوردن وبولسفيورد، في عام 1963. تم بناء مدينة تحت الأرض بها ورش وثكنات ومنشآت لتخزين النفط ومستودعات وأرصفة لخدمة وإصلاح الغواصات تحت كتلة صخرية تبلغ حوالي 300 متر. تجاوزت المساحة الإجمالية للمباني تحت الأرض 25 ألف متر مربع. بلغت تكلفة العمل 400 مليون دولار.

خلال الحرب الباردة، تمركزت الغواصات الأمريكية والبريطانية في أولافسفيرن لمراقبة السفن والغواصات التابعة للأسطول الشمالي لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية. ومع ذلك ، تم إغلاق القاعدة في عام 2002 وبيعت في عام 2011 لشركة خاصة مقابل 4.4 مليون يورو.

حوّل الملاك الجدد القاعدة السرية السابقة تحت الأرض إلى منشأة لدعم التنقيب عن النفط في بحر بارنتس والبحر النرويجي. بدأ تأجير المراسي للجميع، بما في ذلك سفن الأبحاث الروسية.