"مي-35" تثبت بشكل فعال قوتها الضاربة في صربيا.. فيديو

نجحت مروحيات "مي-35إم" في إظهار قدراتها الهجومية في المناورات واسعة النطاق الأخيرة في صربيا.

خلال مهام التدريب القتالي، أمطرت "الدبابات الطائرة" روسية الصنع صواريخ إس-8 غير موجهة عيار 80 ملم على عدو افتراضي.

يمكن لهذه الذخيرة، اعتمادًا على التعديل، أن تدمر بشكل فعال القوى العاملة، والتحصينات المختلفة، بما في ذلك تلك المبنية من الخرسانة المسلحة. هناك أيضًا إصدارات برؤوس حربية تراكمية تعمل على تعطيل مجموعة متنوعة من المركبات المدرعة.

في الوقت الحاضر، صممت روسيا أحدث إس-8 أو إف بي "برونوبويشك"، والذي يتميز بخصائص تكتيكية وتقنية أعلى، على سبيل المثال، يصل مدى طيرانه إلى 6000 متر.

كما استخدمت صواريخ "أتاكا" الموجهة القادرة على قتال أحدث الدبابات بما في ذلك تلك المجهزة بحماية ديناميكية.