خبير يعلق على تطوير أمريكا مدفعا خارقا يستطيع ضرب موسكو

صرح الباحث في أكاديمية العلوم العسكرية الروسية، فلاديمير بروخفاتيلوف، أن "المدفع العملاق" الذي يعمل عليه الأمريكيون حاليًا سيكون سلاحًا غير فعال أو كما يقال: "سلاح قد عفا عليه الزمن".

وقال بروخفاتيلوف لموقع "إن سي إن" إن هذا السلاح سيطلق، على الأرجح، قذائف صاروخية نشطة، حيث سيتم إطلاق صاروخ وليس قذيفة مملوءة بالمواد المتفجرة.

ووفقا للخبير، فإنه السلاح سيكون ضخمًا جدًا، وعند قيامه بإطلاق القذائف سيكون من السهل اكتشافه وتدميره.

وأضاف أن هذا النوع من الأسلحة غير فعال في عصر بدأ فيه بالفعل استخدام أنظمة الأسلحة الذكية (الأسلحة القادرة على كشف وتدمير العدو دون تدخل بشري)، مشيرا إلى أن روسية متقدمة على الولايات المتحدة الأمريكية بهذا النوع من الأسلحة.

وأشار إلى وجود صواريخ "إسكندر" في مدينة كالينينغراد، التي يمكنها الوصول إلى العواصم الرئيسية للدول الأوروبية.

وفي وقت سابق، أفاد موقع "Popular Mechanics"، أن المدفع الاستراتيجي الجديد الطويل المدى والمعروف باسم "SLRC"، سيعيد إحياء بناء فئة من السفن، على غرار البوارج من نوع "مونتانا" التي لم يتم بناؤها خلال الحرب العالمية الثانية.