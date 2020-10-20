قاتلة حاملة الطائرات...عرض طائرة صينة مع صاروخ باليستي قوي

تم نشر لقطات فيديو تظهر لأول مرة للطائرة الصينية H-6N مع صاروخ باليستي مضاد للسفن يطلق من الجو.

وفقًا للخبير العسكري يوري لامين، تسربت المعلومات حول وجود مثل هذه الأسلحة في الصين إلى وسائل الإعلام الأمريكية في وقت ما من عام 2018.

بحلول هذا الوقت، تمكنت أنظمة التتبع الأمريكية المتخصصة من تسجيل خمسة اختبارات أجريت خلال الفترة 2016-18.

حينها تم تحقيق مدى 3000 كم. لذلك، اقترح أن الصاروخ الأرضي المتوسط ​​المدى DF-21 ربما تم استخدامه كأساس. بناءً على اللقطات الحالية، يمكن أن يبلغ طول الصاروخ نحو 13 مترًا، وهو ما يزيد حتى عن DF-21، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".

يُعتقد أن هذا السلاح مخصص لشن ضربات ضد حاملات الطائرات التابعة للقوات البحرية الأمريكية وضد قواعدها في المحيط الهادئ.

لا يزال الاسم الحقيقي لهذا النوع من الأسلحة غير معروف، والجيش في الخارج بعد اكتشافه، كما هو الحال عادة، أعطى رمزه الخاص CH-AS-X-13.

تستخدم حاملة الصواريخ H-6N كمنصة إطلاق طائرة، وهي تحديث عميق للطائرة السوفيتية تو-16 بإلكترونيات الطيران الحديثة. لديها مدى طيران أكبر. يتم استخدام محركات D-30KP-2 الروسية فيها.

وقال ليامين: "أثناء إنشاء H-6N ، تم تعديل الطائرة بحيث يمكن أن تحمل حمولة كبيرة. وبدلاً من حجرة القنابل الداخلية، تم تثبيت حوامل خارجية خاصة عليها لتعليق صاروخ أو طائرة مسيرة ثقيلة. بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز الطائرة بنظام للتزود بالوقود في الجو".