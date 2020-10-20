الهند تطلق بنجاح صاروخ كروز "براهموس"

أجرت الهند تجارب ناجحة في بحر العرب. تم إطلاق صاروخ كروز الأسرع من الصوت BrahMos من المدمرة الصاروخية تشيناي.

أجريت الاختبارات يوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول، حسب منظمة البحث والتطوير الدفاعي – DRDO. بعد الإطلاق، أصاب الصاروخ الهدف بنجاح، وكانت الدقة عالية.

هنأ وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ الجميع على الإطلاق الناجح للصاروخ.

صواريخ كروز هذه تتمتع بسرعة عالية ومدى وحمولة كبيرة. يمكنها تمزيق السفينة إلى النصف. اعتمادًا على الإصدار، يمكن إطلاق BrahMos من السفن والغواصات والمجمعات الساحلية والطائرات. وبالتالي، سيتم توسيع قدرات مقاتلات سو-30إم كي إي الهندية.