تصوير طائرة غامضة في الولايات المتحدة...صور

الصورة نشرها المستخدم مارتن كامبل على موقع تويتر.

بفضل خرائط Google، تم رصد هذا الجسم على أراضي أحد فروع شركة لوكهيد مارتن الصناعية العسكرية الأمريكية، التي تعمل في مجال التطوير السري والمعروفة باسم Skunk Works.

Found this at Lockheed Martin SkunkWorks on googlemaps a few mins ago. Any idea what it is? @ValerieInsinna @Aviation_Intel pic.twitter.com/jHohrFzXXZ — Martin Campbell (@mart__land) October 15, 2020

وكتب كامبل: "هل يوجد فكرة عن ما هذا؟"

وفقًا لمحرر قسم The War Zone في The Drive ، الذي أجاب عن سؤال المستخدم، قد يكون الجهاز "المضيء" هو الطائرة القتالية متعددة الأغراض X-47A.