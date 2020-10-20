كشف أسرار صواريخ "إس-400" أمر مستحيل

وقد حصلت تركيا على هذه المنظومة من روسيا، وتواصل اختبارها تمهيدا لإدخالها الخدمة العسكرية. ولأن تركيا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا السؤال يطرح نفسه: ألا يمكن أن يصبح الوصول إلى أحدث وسائط الدفاع الجوي الروسية متاحا للأمريكيين لاسيما وإن وزارة الدفاع الأمريكية كانت قد اقترحت على أنقرة أن تبيع منظومة "إس-400" إلى الولايات المتحدة.

واستبعد خبير عسكري روسي إمكانية أن يكشف الأمريكيون أسرار منظومة "إس-400". وقال فيكتور بارانيتس، وهو معلق عسكري لصحيفة "كومسومولسكايا برافدا"، في تصريحات صحفية، إن هذا أمر مستحيل ولو لسبب واحد هو أن الاتفاقية التي حصلت تركيا بموجبها على منظومات "إس-400" من روسيا لا تُجيز إعادة بيعها إلى أي دولة أخرى.

وحتى لو تمكن الأمريكيون من الحصول على منظومة "إس-400"، فإنهم لن يتمكنوا من معرفة شيء عنها لأن معداتها الإلكترونية تتوقف عن العمل في حال حاول أحد ما فحصها.

ومن المستحيل استخدام منظومة "إس-400" ضد الطائرات الروسية لأن تصميمها يستبعد ذلك.