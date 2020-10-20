روسيا تنشر "أوراقها الرابحة" في مرابض صواريخ

أعلنت ذلك شبكة "سوهو" الإخبارية الصينية، مشيرة إلى أن المقصود بما يجب أن تبرّد الرؤوس الحامية في أمريكا هو منظومة صواريخ "أفانغارد".

ولا يوجد في العالم ما هو أسرع من الرؤوس المدمرة التي تحملها صواريخ منظومة "أفانغارد" والتي تبلغ سرعتها 20 ماخ، أي 20 مثل سرعة الصوت تقريبا.

ونوه خبراء "سوهو" إلى أن الولايات المتحدة لا تملك سلاحا بمقدوره اعتراض صواريخ "أفانغارد"، مشيرة إلى أنها ورقة رابحة روسية تمنع الأمريكيين من التصرف على نحو غير مدروس.

ووفق الصحفيين الصينيين، فإن السلاح مثل ما يحمل اسم "أفانغارد"، يمكّن روسيا من مواجهة أي خصم خطير، ويتيح لها أن تكبح جماح الولايات المتحدة الأمريكية الحالمة بالهيمنة العالمية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قبل أيام، أن منظومتين من منظومات "أفانغارد" ستوضعان في مرابضهما قرب مدينة أورينبورغ في وقت قريب.