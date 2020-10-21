مقاتلة تابعة للبحرية الأمريكية تتحطم في ولاية كاليفورنيا

أفادت قاعدة البحرية ليمور على صفحتها على فيسبوك، أن مقاتلة تابعــة للبــحرية الأمــريكية من طراز "إف / إيه -18 إي سوبـــر هورنـــت" تحطمت في كاليفورنيا، يوم الثلاثاء، وتمكن الطيار من النجاة.