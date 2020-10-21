الولايات المتحدة تعمل على تحسين نظام الدفاع الصاروخي لمواجهة روسيا والصين

وقال إسبر خلال كلمة في مجلس واشنطن أتلانتيك: "لقد بنى الصينيون شبكة واسعة من الصواريخ الباليستية المتوسطة المدى، أكثر من ألف صاروخ في المحيط الهادئ، وقد فعل الروس ذلك، في انتهاك لمعاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى ... نحن ملتزمون بامتلاك قدرات مماثلة على الجبهتين، وفي نفس الوقت يجب علينا تحسين قدرات الدفاع الصاروخي لمواجهة مثل هذه الأنظمة وما شابهها ".

في عام 2019، انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، متهمة روسيا بانتهاكها. ونفت موسكو مثل هذه الاتهامات وكانت مستعدة لعرض الصاروخ الذي تسبب في التساؤلات ومناقشة الموضوع، لكن الولايات المتحدة لم توافق وانسحبت من المعاهدة من جانب واحد.

وصرحت وزارة الخارجية الروسية بأن موسكو لا تعارض مشاركة دول أخرى في مناقشة قضايا الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.