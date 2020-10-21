الولايات المتحدة تدرس إمكانية نقل فوج مدرع من ألمانيا إلى دول البلطيق

أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الإدارة الأمريكية تدرس إمكانية نقل الفوج الثاني المدرع للجيش الأمريكي من ألمانيا إلى دول البلطيق أو رومانيا أو بلغاريا على أساس دائم.

وقال إسبر خلال كلمة في مجلس واشنطن أتلانتيك: "اجتماعاتي الأخيرة مع وزراء [الدفاع] من رومانيا وبلغاريا، فضلاً عن المراسلات الواردة من دول البلطيق، [تشير إلى] أن هناك الآن إمكانية حقيقية للاحتفاظ بالفوج الثاني المدرع في بعض هذه الدول على أساس مستمر".

يذكر أنه في أوائل أغسطس أب أعلن إسبر عن نقل القوات الأمريكية "شرقا، أقرب إلى حدود روسيا". في وقت لاحق ، وقعت واشنطن ووارسو اتفاقية لزيادة القوة الأمريكية في بولندا بمقدار 1000 جندي.

في نهاية يوليو تموز، أعلنت الولايات المتحدة سحب 11900 جندي أمريكي من ألمانيا ، سيعود 6400 منهم إلى ديارهم ، وسيتم نشر الباقين في إيطاليا وبلجيكا. في 1 يوليو ، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خطة لسحب بعض القوات الأمريكية من ألمانيا. وفي وقت سابق، وعد رئيس البيت الأبيض بخفض الكتيبة العسكرية في ألمانيا إلى 25 ألف فرد، إذا لم تبدأ برلين، التي "تدفع لروسيا مليارات الدولارات"، في الوفاء بالتزاماتها بشأن مدفوعات الناتو. كما تحدث عن ديون ألمانيا الكبيرة لحلف الناتو ورفض برلين "دفع الفواتير".