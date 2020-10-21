منظومة روسية جديدة للدفاع الجوي تتزود بالصواريخ المختلفة...ما السبب؟

واستخدمت القوات المشاركة هذه المنظومة وغيرها من منظومات الصواريخ المضادة للطائرات لتدمير الأهداف الجوية للعدو الافتراضي.

وتعتبر المنظومة التي تحمل اسم "إس-300في4" من أحدث وسائط الدفاع الجوي وهي لا تختلف عن منظومة "إس-300" اختلافا لافتا للنظر، ولكنها تحتوي على ما هو جديد تماما من أجل مكافحة أنواع الأهداف الجوية الجديدة.

وليس هذا فقط، بل تختلف منظومات "إس-300في4" فيما بينها في عدد الصواريخ وحجمها. ويمكن أن يحمل قاذف "إس-300في4" أربعة صواريخ جاهزة للإطلاق أو صاروخين. كما يمكن أن يفوق صاروخ من صواريخ "إس-300في4" صاروخا آخر من نفس الطراز حجمًا.

وشرح تلفزيون القوات المسلحة الروسية "زفيزدا" أن اختلاف صواريخ منظومة "إس-300في4" يعود إلى اختلاف الأهداف المزمع تدميرها، مبيّنا أن منظومة "إس-300في4" التي يحمل قاذفها 4 صواريخ تحمي السماء من الطائرات والمروحيات المعادية بينما تتصدى المنظومة التي يحمل قاذفها صاروخين للأهداف الجوية السريعة التي تطير على ارتفاع منخفض.

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية تتسلم منظومات "إس-300في4".