فيتنام تحول مقاتلات "ميغ-21" إلى طائرات مسيرة

وفقًا لـ Viet Defense ، فإن طائرات ميغ-21 الفيتنامية الأسطورية، التي كانت لها مبارزات مع الطائرات الأمريكية منذ عقود، ستحلق مرة أخرى، ولكن كطائرات مسيرة.

في الوقت الحالي، تم إجراء دراسات تتعلق بالهبوط الصحيح للطائرة المسيرة. يشير المصدر إلى أن تحويل هذه الطائرات الاعتراضية القديمة إلى طائرات مسيرة يمكن أن يفيد سلاح الجو الفيتنامي. على سبيل المثال، ستستخدم الطائرات المسيرة كأهداف لنظام الدفاع الجوي إس-300 أثناء تدريبات الدفاع الجوي.

على الرغم من أنه تم إرسال جميع طائرات ميغ-21 الفيتنامية للتخزين، إلا أن معظمها في حالة جيدة.