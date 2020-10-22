روسيا تبتكر جهازا لكشف طائرات التجسس دون طيار

يحتوي معرض "إنتربوليتيخ 2020" المقام في موسكو لأول مرة على جهاز قادر على اكتشاف الطائرات المسيّرة استنادا إلى صوتها.

وخصص الجهاز الذي صنعته شركة "روس إلكترونيكا" الروسية وسمّته "أتاكا - شوروخ"، لحماية المنشآت من تسلل الطائرات دون طيار التي تلتزم الصمت اللاسلكي. وزُود الجهاز الذي يكتشف طائرات دون طيار تقترب من المنشأة المزمع حمايتها، استنادا إلى ما تصدره من أصوات، بالميكروفونات الحساسة جدا التي تحدد مكان وجود الطائرة المسيرة التي يمكن أن تتوجه إلى المنشأة في مهمة التجسس الصناعي، على بعد يتراوح بين 150 مترا و500 متر.

ويقدر الجهاز أيضا على كشف الحوادث ومخالفات القوانين وحشود الناس.

ويمكن دمج الجهاز في نظام مكافحة الطائرت المسيرة لاسلكيًا والذي يتضمن كبت إشارات السيطرة على الطائرة المسيرة. ويتم ذلك بعد تمييز صوتها.

ويقول المهندس دميتري زلوتيخ إن كبت إشارات السيطرة على الطائرة دون طيار يؤدي إلى فقدان السيطرة عليها، فتهبط الطائرة في مكان فقدان السيطرة أو تعود إلى مكان إطلاقها.

وبإمكان الجهاز تمييز الأصوات التي تم إدخالها إليه. ومن جهة أخرى يمكن تعليمه عدم التأثر بأصوات محددة. فمثلا، يمكن تعليم الجهاز عدم التأثر بالعربات الكهربائية في المنشأة الصناعية التي يحميها الجهاز من طائرات التجسس.

ويمكن الاستفادة من الجهاز لمنع طائرات المتربصين شرا المسيرة من الهجمات على المنشآت.

ومن المقرر أن تنطلق عملية تصنيع جهاز "أتاكا - شوروخ" في عام 2021.