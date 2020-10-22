فرقاطة روسية مطورة تتسلح بما يشكل خطرا مميتا على حاملات طائرات العدو

أشارت توقعات الخبراء العسكريين إلى أن فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"، وهي سفينة حربية روسية تخضع للعملية التطويرية التحديثية، ستشكل خطرا مميتا على حاملات طائرات أعداء روسيا المحتملين وبوارجهم الحربية الأخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" ذهبت إلى بحر اليابان في رحة اختبارية، حاملة على متنها صواريخ "أوران" و"كاليبر-إن كا". وستتسلح الفرقاطة في وقت لاحق بصواريخ "تسيركون" أيضا، وهو صاروخ سريع جدا تعادل سرعته أضعاف سرعة الصوت.

وزُوِّدت فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" بمحطة الرادار القادرة على اكتشاف غواصات العدو على بعد كبير. ويمكن أن تحمل الفرقاطة طائرتين مروحيتين.

© Sputnik . Vitaly Ankov فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف"

ورأى الخبير العسكري كونستانتين سيفكوف، أن صواريخ "أوران" و"كاليبر" عززت إمكانيات "شابوشنيكوف" القتالية إلى حد كبير وجعلتها سفينة حربية قوية جدا، مشيرا إلى أن صواريخ "تسيركون" ستجعلها خطرا مميتا على حاملات الطائرات الأمريكية ناهيك عن السفن العسكرية العادية.

ومن جانبه قال خبير عسكري روسي آخر هو أليكسي ليونكوف، إن العملية التطويرية التحديثية جعلت "شابوشنيكوف" قادرة على مكافحة سفن السطح المعادية والغواصات والأهداف البرية على نحو سواء.

ولفت الخبير إلى أنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية لا تملك ما يحميها من صواريخ "تسيركون"، منوها إلى أن بمقدور فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" إيقاف مجموعة من السفن الحربية المعادية تقودها حاملة طائرات، عندما تساندها قطع بحرية روسية أخرى.

ويجب أن تنضم فرقاطة "مارشال شابوشنيكوف" إلى الأسطول الروسي في المحيط الهادئ، نهاية عام 2020.