"سدا منيعا لا يمكن عبوره".. إيران تختبر منظومة صواريخ تهدد الطائرات الاستراتيجية.. صور وفيديو

اختبرت القوات الإيرانية، اليوم الخميس، منظومة صاروخية محلية الصنع، قادرة على استهداف الطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى.

وقامت منظومة "باور 373" الصاروخية الإيرانية بتنفيذ إطلاق ناجح استهدفت من خلاله أهدافا بعيدة المدى للمرة الأولى.

وأتت عملية الإطلاق ضمن مناورات الدفاع الجوي الإيرانية، التي حملت اسم (المدافعون عن سماء الولاية 99)، والتي انطلقت، أمس الأربعاء.

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، فقد نفذت المنظومة في إحدى مراحل المناورات عملية استهداف لطائرات استراتيجية وبعيدة المدى.

واستطاعت المنظومة الإيرانية، لأول مرة، تحديد الهدف الذي كان "مقطعه العرضي الراداري واطئا جدا" وتدميره من مسافة بعيدة.

وتعد منظومة "باور 373"، أول منظومة دفاع جوي إيرانية محلية الصنع في البلاد، مخصصة لضرب الأهداف على مسافات كبيرة وبعيدة المدى، صنعت بالكامل بخبرات إيرانية محلية.

أجرت منظومة باور۳۷۳ #الصاروخیة_الایرانیة عملیة اطلاق ناجحة دمرت خلالها هدفا بعید المدی للمرة الاولی وذلک خلال مناورات الدفاع الجوي المدافعون عن سماء الولایة۹۹ pic.twitter.com/lJzSRJzgWD — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) October 22, 2020

واعتبر المتحدث باسم المناورات المشتركة التخصصية للدفاع الجوي، العميد عباس فرج بور، أن النجاح الذي تحقق بإطلاق هذه المنظومة لأول مرة، جعل البلاد ضمن الطراز العالمي في هذا المجال.

وقال: "بطبيعة الحال فإننا لن نقتنع بهذا المستوى أبدا ونعمل على الدوام للإرتقاء بمنظوماتنا ومعداتنا للدفاع عن سماء البلاد".

منظومة "باور 373" الصاروخية الايرانية تُدمير هدف بعيد المدى https://t.co/Mm0nh9gGXW pic.twitter.com/kuBKt0Kuun — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) October 22, 2020

وأكد المتحدث أن أعداء بلاده يعلمون أنهم سيواجهون "كما هائلا من نيران منظومات الدفاع الجوي للجيش الإيراني والحرس الثوري" في حال عدوانهم على بلاده.

صورة تظهر مشاركة منظومة باور٣٧٣ الإيرانية للدفاع الجوي في مناورات الولاية ٩٩ لأول مرة..#ايران pic.twitter.com/Qw89iJpC9g — Mehrdad Khalili 🇮🇷🇵🇸 (@m_khalili93) October 22, 2020

ونوه المتحدث إلى أن تعاون كل من الجيش الإيراني والحرس الثوري يشكلان معا وبقيادة مشتركة "سدا منيعا"، لذلك لا يستطيعون تخيل إمكانية عبوره "حتى في أفلامهم السينمائية"، على حد تعبيره.