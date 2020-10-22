قائد عسكري إيراني: دفاعاتنا باتت قادرة على صد أي تهديد جوي

أكد قائد المناورات المشتركة للدفاع الجوي الإيراني، اليوم الخميس، تميز وحدات الدفاع الجوي لبلاده بسرعة الحركة، قائلا إنها باتت قادرة اليوم على التعامل مع الأهداف البعيدة.

جاء ذلك على لسان العميد، قادر رحيم زاده، نائب قائد مقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي وقائد المناورات المشتركة للدفاع الجوي "المدافعون عن سماء الولاية 99"، في ختام المناورات بين الجيش والحرس الثوري، بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

وأشار زاده في كلمته إلى إنجازات مناورات الدفاع الجوي التخصصي المشترك، قائلا إن ضمان امتلاك القوات المسلحة لشبكة متكاملة قوية وسريعة الاستجابة ضد أي تهديد في مجال الدفاع الجوي كان من مكاسب هذه المناورات.

كما اعتبر ضمان القدرة العالية للغاية لمقر خاتم الأنبياء للدفاع الجوي في تنسيق التوجيه والسيطرة على عمليات وحدات الدفاع الجوي للجيش والحرس الثوري الإيراني في مختلف الظروف، من المكاسب الأخرى لهذه المناورات.

وأضاف: "النجاح في رصد الطائرات المسيرة على مسافة بعيدة جدا بواسطة نظام (باور373) الصاروخي المحلي الصنع بالكامل جعلنا نؤمن بأن الدفاع الجوي اليوم بات قادرا على مواجهة الأهداف البعيدة" .

وقال إن القدرات الجديرة بالاشادة للعلماء الشباب والمختصين المجتهدين على صعيد الصناعة في وزارة الدفاع والمؤسسات المعرفية، برهنت في ظل الحظر الظالم فشل المؤامرة المتزايدة للعدو وساهمت في تحفيز جميع القادة والمقاتلين المشاركين في المناورات اكثر فاكثر.