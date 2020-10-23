حرب لبنان تكشف أبرز نقاط ضعف دبابة "ميركافا" الإسرائيلية...صورة

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" صور لدبابة إسرائيلية من نوع "ميركافا" بفوهة وماسروة المدفعية المنفجرة، وذلك لإبراز ضعف إحدى الدبابات الأكثر قوة في العالم.

وأظهرت الصور المأخوذة نقطة ضعف الدبابة الإسرائيلية "ميركافا" التي تتميز عن غيرها من الدبابات في ميدان الحرب، حيث تبين أن الماسورة التي تركب على الدبابة لإطلاق القاذفات منها ضعيفة وغير متينة.

وبحسب خبراء الأسلحة، فإن الدبابة الإسرائيلية قادرة على تحمل ضربات صاروخية تصل إلى 70 طنا، لكن عيوب الدبابة هي الماسورة الضعيفة.

وتبين للخبراء أن الصور التقطت في لبنان عام 2006 خلال الحرب بين إسرائيل ولبنان، حيث تم إصابة الدبابة بصاروخ مضاد للدبابات خلال إحدى المعارك الشرسة.

وتتميز "ميركافا — 4" بأنها أكثر فتكا في القتال وطاقمها يحظى بقدر أكبر من الحماية في حال تعرضها لهجوم.

وتمتلك "ميركافا — 4" مدفع عيار 120مم، ومحرك قوته 1500 حصان، وتستخدم دوائر كهربائية متقدمة، وفيها نظام تعقب حراري.